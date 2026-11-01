Пасажири сідають в літак. Фото: Новини.LIVE

Мандрівники часто прикріплюють яскраві стрічки до свого багажу, щоб їх валізу легше розпізнати на каруселі в аеропорту. Проте мало хто підозрює, що така фішка навпаки може додати проблем.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Реклама

Стрічки на валізах

Працівник багажного відділення пояснив, що стрічки, які люди прив'язують до своїх валіз, можуть спричинити проблеми при скануванні валізи в багажному відділенні.

Річ у тім, що в тому, що часто через такий аксесуар валіза не може бути просканована автоматично, і часто їх обробляють вручну. Через що зростає шанс, що багаж загубиться.

Краще перед рейсом зняти старі наклейки та стрічки з валізи, адже вони можуть спричинити плутанину при скануванні. Крім того, досвідчений працівник надав несподівану пораду щодо пакування. Чоловік порекомендував триматися подалі від марципану. Виявляється, ці солодкі ласощі за щільністю підозріло схожі на вибухівку.

Читайте також:

Пасажири, у котрих у валізах є ці солодощі, ризикують не потрапити на свій рейс.

Раніше Новини.LIVE розповідали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.