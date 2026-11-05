Билеты Укрзализныци: как работает система продажи

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

В период действия военного положения в Украине действует единый регламент начала продаж проездных документов на железнодорожный транспорт. В Укрзализныце установлены конкретные часы, когда билет на популярное направление можно купить без лишних хлопот.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Как работает система продажи билетов УЗ

Одна из пассажирок рассказала, что пыталась приобрести билеты из Одессы в польский Перемышль. Она поинтересовалась у перевозчика, почему билеты из Одессы доступны, а если искать со следующей станции, то посадочные талоны недоступны.

В Укрзализныце объяснили, что система продаж устроена так, что сначала приоритет на билеты предоставляется пассажирам на полный маршрут (от начальной станции).

В компании добавили, что для промежуточных станций свободные места становятся доступными позже по мере перераспределения.

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Правила открытия продаж на внутренние и международные рейсы

Открытие продаж для большинства железнодорожных маршрутов начинается за 20 суток до даты отправления. При этом время запуска систем бронирования различается в зависимости от направления:

Внутренние рейсы по Украине: продажа билетов открывается за 20 суток до отправления поезда ровно в 08:00 утра. Международные рейсы в Польшу и обратно: приобрести проездные документы можно также за 20 суток, но система открывает доступ в 09:00 утра.

Почему продажа может быть временно недоступна

Пассажирам следует учитывать, что заранее установленное время начала продаж может изменяться. Это происходит из-за проведения ремонтных работ на путях, изменений в оперативно-безопасной ситуации или оптимизации маршрутной сетки во время военного положения.

В таких случаях продажа билетов возобновляется сразу после окончательного согласования нового расписания.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему стоимость билетов на поезда Укрзализныци может меняться. Окончательные цены для пассажиров зависят от класса выбранного вагона, условий проезда и места. Кроме того, важное значение имеют день недели, календарный период и коэффициент фирменности.

Также Новини.LIVE писали, почему пассажиры не могут приобрести билеты на некоторые популярные направления УЗ. В компании пояснили, что были отменены некоторые поезда до Днепра из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Вместо этого перевозчик готовит альтернативные маршруты.