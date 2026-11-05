Квитки Укрзалізниці: як працює система продажу

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Під час дії воєнного стану в Україні діє уніфікований регламент відкриття продажів проїзних документів на залізничний транспорт. В Укрзалізниці є конкретні години, коли квиток на популярний напрямок можна купити без зайвого клопоту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Як працює система продажу квитків УЗ

Одна з пасажирок розповіла, що намагалась придбати квитки з Одеси до польського Перемишля. Вона поцікавилась у перевізника, чому квитки з Одеси доступні, а якщо шукати з наступної станції Роздільна 1, то посадкові талони недоступні.

В Укрзалізниці пояснили, що система продажів влаштована так, що спочатку пріоритет на квитки надається пасажирам на повний маршрут (від початкової станції).

В компанії додали, що для проміжних станцій вільні місця стають доступними згодом у міру перерозподілу.

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Правила відкриття продажів на внутрішні та міжнародні рейси

Відкриття продажів для більшості залізничних маршрутів розпочинається за 20 діб до дати відправлення. Водночас час запуску систем бронювання розрізняється залежно від напрямку:

Внутрішні рейси по Україні: продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення потяга рівно о 08:00 ранку. Міжнародні рейси до Польщі та зворотній напрям: придбати проїзні документи можна також за 20 діб, але система відкриває доступ о 09:00 ранку.

Чому продаж може бути тимчасово недоступним

Пасажирам варто враховувати, що заздалегідь визначений час відкриття продажів може зміщатися. Це відбувається через проведення ремонтних робіт на коліях, зміни в оперативно-безпековій ситуації або оптимізацію маршрутної сітки під час воєнного стану.

У таких випадках продаж квитків відновлюється одразу після остаточного узгодження нового розкладу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому вартість квитків на потяги Укрзалізниці можуть змінюватися. Остаточні ціни для пасажирів залежать від класу обраного вагона, умов проїзду та місця. Плюс важливе значення має день тижня, календарний період і коефіцієнт фірмовості.

Також Новини.LIVE писали, чому пасажири не можуть придбати квитки на деякі популярні напрямки УЗ. В компанії пояснили, що були скасовані деякі потяги до Дніпра через погіршення безпекової ситуації. Натомість перевізник готує альтернативні маршрути.