Головна Транспорт Є небезпека для всіх пасажирів: чого ніколи не варто робити в літаку

Є небезпека для всіх пасажирів: чого ніколи не варто робити в літаку

Дата публікації: 4 квітня 2026 13:13
Політ в літаку: чому не треба піднімати телефон, що впав між сидінь
Пасажири поспішають на свій літак в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Під час польоту доволі легко впустити смартфон — через навіть легку турбулентність пристрій може впасти між сидінь. Проте експерти застерегли пасажирів, чому не варто поспішати його підіймати. 

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чому не варто підіймати в літаку смартфон

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), мобільний телефон може застрягнути в механічних деталях сидіння і під час спроб його дістати може зміститися сидіння та розчавити або пошкодити гаджет.

Через таку ситуацію в рази зростає ризик перегріву літієвої батареї всередині гаджету. Батареї дуже швидко нагріваються, виділяються легкозаймисті гази і можуть спричинити сильну пожежу.

Якщо ж ви таки випадково впустили телефон між сидіннями в літаку, слід якомога швидше повідомити про це члена екіпажу. Вони добре знають розташування сидінь у літаку, тому можуть безпечно дістати телефон і уникнути потенційного займання в літаку.

Крім того, звернення до бортпровідника мінімізує ризик травмування пасажира, наприклад, затискання пальця.

Пожежі на борту літака через телефон

Один з інцидентів стався на рейсі з Денвера до Х'юстона в 2024 році. Тоді через мобільний телефон евакуювали 108 пасажирів, поки літак ще стояв біля виходу на посадку.

Інший випадок стався під час польоту з Гонолулу до Токіо у 2025 році. Тоді смартфон пасажира застряг між сидіннями і почав диміти, що змусило пілота здійснити аварійну посадку в аеропорту Ханеда.

Раніше Новини.LIVE писали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат — варто завжди перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Також Новини.LIVE розповідали, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Річ у тім, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти. Сторонні звуки заважають їм керувати повітряним судном.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
