Выезд за границу в 2026 году: куда украинцев не пустят без визы

Пассажиры проходят контроль в аэропорту.

Для украинцев в апреле 2026 года действует безвизовый режим со странами Евросоюза и Шенгенской зоны. Правила позволяют находиться на территории европейских стран не более 90 дней в течение 180 дней. Однако из этих правил есть определенные исключения.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный единый портал правительства Великобритании.

В какую европейскую страну украинцам нужно оформлять визу

Великобритания никогда не входила в Шенгенскую зону, кроме того страна вышла из Европейского Союза в 2020 году, поэтому для ее посещения украинцам необходимо оформить визу.

Ее можно оформить онлайн, однако для сдачи биометрии вам будет необходимо посетить визовый центр. Детям в возрасте до 5 лет не нужно сдавать отпечатки пальцев, но их все равно нужно записать на прием в визовом центре, чтобы их сфотографировали.

Ранее иностранцы посещали Британию по письменным разрешениям на въезд, однако сейчас нужно получить электронное разрешение на въезд от Британского министерства внутренних дел.

Она выдается на не менее 6 месяцев и дает возможность посетить Уэльс, Шотландию, Англию и Северную Ирландию. Визы выдаются в зависимости от цели приезда: туристическая, гостевая, деловая и другие.

Украинцам без визы могут не только отказать во въезде в Великобританию и выдворить из страны, но и запретить на несколько лет въезд в страну.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о таможенных ограничениях на немецкой границе. На территорию страны запрещено ввозить некоторые продукты питания, в частности мясо, сало и молоко. Плюс есть лимиты на транспортировку табачных и спиртных изделий.

Также Новини.LIVE писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода. Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.