Главная Транспорт Эксперт объяснил, каких фраз стоит избегать в беседе с пограничниками

Эксперт объяснил, каких фраз стоит избегать в беседе с пограничниками

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 10:12
Проверка путешественников при пересечении границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Отдыхающим не стоит демонстрировать свое чувство юмора во время прохождения паспортного контроля. Эксперт по путешествиям рассказал, к каким неприятностям с иммиграционной службой могут привести неудачные шутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Читайте также:

Что не стоит говорить пограничникам

Специалист порекомендовал никогда не говорить таможенниками, что собираетесь остаться в их стране навсегда. Звучит как веселая фраза, которую можно сказать сотруднику паспортного контроля, когда въезжаешь в страну, но этого не стоит делать.

Эксперт призвал путешественников отвечать вежливо и не добавлять "папиных шуток".

Иногда туристы на вопрос пограничников: "Что вы собираетесь здесь делать?", отвечают, что "собираются помочь экономике страны, тратя здесь много денег".

"Да, это хорошая шутка, но лучше сказать что-то вроде: "Я приехал сюда с семьей на отдых". Это одна из тех ситуаций, когда надо понимать: паспортным и пограничным служащим не разрешено шутить — они просто выполняют свою работу", — посоветовал эксперт.

Он рассказал, что сотрудники пограничной службы следят за тем, чтобы "неправильные люди не попадали внутрь", поэтому можно "облегчить себе жизнь", если сохранять спокойствие и быть вежливым.

Эксперт назвал фразы-триггеры, которые никогда не следует произносить при общении с пограничниками:

  • никогда не говорите слово "бомба";
  • не употребляйте "торговля людьми";
  • не шутите о наркотиках;
  • не заигрывайте с превышением срока пребывания в стране.

Специалист предупредил, что даже в том случае, если они поймут ваши шутки — "у них нет выбора". Он также порекомендовал не прятать быстро документы после проверки.

"Если вы уберете свои документы, прежде чем собеседник сочтет это уместным, он может подумать: "О, этот человек нервничает, он пытается быстрее уйти". Это может вызвать появление других вопросов, поэтому просто подождите, пока вас не отпустят", — добавил он.

Путешественникам также стоит заранее позаботиться о месте проживания, ведь отсутствие забронированного жилья перед поездкой часто может вызвать "дополнительные вопросы" у пограничников.

Ранее мы рассказывали, имеют ли право пограничники забирать и проверять ваш телефон. Во время поверхностного осмотра вещей вы можете предоставить свой смартфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.

Также мы писали, кого из украинцев могут не пустить в Словакию в 2026 году. В частности, гражданам стоит собрать все документы, которые требует пограничный контроль — от действующего биометрического паспорта для заграничных поездок до полиса страхования.

правила путешествие пограничники контроль полезные советы выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
