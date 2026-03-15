Експерт пояснив, яких фраз варто уникати у бесіді з прикордонниками

Перевірка мандрівників при перетині кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Відпочивальникам не варто демонструвати своє почуття гумору під час проходження паспортного контролю. Експерт з подорожей розповів, до яких неприємностей з імміграційною службою можуть призвести невдалі жарти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Що не варто казати прикордонникам

Фахівець порекомендував ніколи не казати митниками, що збираєтесь залишитись в їх країні назавжди. Звучить як весела фраза, яку можна сказати співробітнику паспортного контролю, коли в’їжджаєш до країни, але цього не варто робити.

Експерт закликав мандрівників відповідати ввічливо та не додавати "татових жартів".

Інколи туристи на питання прикордонників: "Що ви збираєтеся тут робити?", відповідають, що "збираються допомогти економіці країни, витрачаючи тут багато грошей".

"Так, це хороший жарт, але краще сказати щось на кшталт: "Я приїхав сюди з родиною на відпочинок". Це одна з тих ситуацій, коли треба розуміти: паспортним та прикордонним службовцям не дозволено жартувати — вони просто виконують свою роботу", — порадив експерт.

Він розповів, що співробітники прикордонної служби стежать за тим, щоб "неправильні люди не потрапляли всередину", тож можна "полегшити собі життя", якщо зберігати спокій і бути ввічливим.

Експерт назвав фрази-тригери, які ніколи не слід вимовляти при спілкуванні з прикордонниками:

ніколи не кажіть слово "бомба";

не вживайте "торгівля людьми";

не жартуйте про наркотики;

не загравайте з перевищенням терміну перебування в країні.

Фахівець попередив, що навіть в тому випадку, якщо вони зрозуміють ваші жарти — "у них немає вибору". Він також порекомендував не ховати швидко документи після перевірки.

"Якщо ви приберете свої документи, перш ніж співрозмовник вважатиме це доречним, він може подумати: "О, ця людина нервує, вона намагається швидше піти". Це може спричинити появу інших запитань, тому просто зачекайте, поки вас не відпустять", — додав він.

Мандрівникам також варто заздалегідь подбати про місце проживання, адже відсутність заброньованого житла перед поїздкою часто може спричинити "додаткові запитання" в прикордонників.

