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Главная Транспорт Эксперимент Boeing: как картофель помог улучшить Wi-Fi на борту

Эксперимент Boeing: как картофель помог улучшить Wi-Fi на борту

Ua ru
2 ноября 2026 16:32
Boeing провела эксперимент с картофелем: как удалось улучшить сигнал Wi-Fi
Самолет Boeing. Фото: boeing.com

Крупнейшая аэрокосмическая компания в мире Boeing провела необычный эксперимент по улучшению сигнала Wi-Fi в самолетах. Она заполнила кресла самолета картошкой, чтобы проверить качество беспроводного сигнала.

Об этом говорится на сайте Boeing, передает Новини.LIVE.

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Как картофель помог Boeing

Во время испытаний инженеры использовали 9 тонн картофеля на борту снятого с эксплуатации самолета, который стоял на земле. Он получил название SPUDS (Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution – "синтетический персонал с использованием диэлектрической замены").

Картофель взаимодействует с радиосигналами почти так же, как люди, поэтому стал полезным заменителем пассажиров. Благодаря картофелю испытания можно было проводить круглосуточно.

Беспроводной сигнал внутри самолета может случайно менять направление, когда люди перемещаются.

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Благодаря эксперименту Boeing выявил зоны с сильным и слабым сигналом и сбалансировал их путем соответствующей настройки системы связи. Инженеры составили карту покрытия сигнала, а затем проверили результаты с помощью добровольцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.

Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.

самолет наука картошка настройки Wi-Fi Wi-Fi
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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