Boeing провела експеримент з картоплею: як було покращено сигнал Wi-Fi

Літак Boeing. Фото: boeing.com

Найбільша аерокосмічна компанія у світі Boeing провела незвичайний експеримент для покращення сигналу Wi-Fi у літаках. Вона заповнила крісла літака картоплею, щоб перевірити якість бездротового сигналу.

Про це йдеться на сайті Boeing, передає Новини.LIVE.

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Як картопля допомогла Boeing

Під час випробувань інженери використали 9 тонн картоплі на борту виведеного з експлуатації літака, що стояв на землі. Він отримав назву SPUDS (Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution – "синтетичний персонал із використанням діелектричної заміни").

Картопля взаємодіє з радіосигналами майже так само, як люди, тому стала корисним замінником пасажирів. Завдяки картоплі випробування можна було проводити цілодобово.

Бездротовий сигнал усередині літака може випадково змінювати напрямок, коли люди пересуваються.

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Завдяки експерименту Boeing виявив зони із сильним та слабким сигналом і збалансував їх шляхом відповідного налаштування системи зв’язку. Інженери склали карту покриття сигналу, а потім перевірили результати за допомогою добровольців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.

Також Новини.LIVE писали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.