Міст Казунгула в Африці: чим він унікальний та який вигляд має

Туристи підкорюють найунікальніший міст у світі.

По всьому світу розкидано чимало вражаючих мостів, що вирізняються архітектурною досконалістю. Але є один, який помітно вирізняється серед цього різномаїття — з нього туристи можуть побачити одразу чотири країни. Мова йде про міст Казунгула, розташований над річкою Замбезі в Африці та відкритий у 2021 році.

Чим унікальний міст Казунгула в Африці

Довжина моста Казунгула складає 923 м, а ширина — 18,5 м. Він є важливою транспортною артерією Африки, що з'єднує Замбію та Ботсвану.

На мосту розташована двосмугова дорога, залізнична колія та пішохідні доріжки. Найунікальнішим у ньому є те, що хоча він з'єднує дві країни Африки — Замбію та Ботсвану, по обидва боки від нього розташовані ще дві країни — Намібія та Зімбабве.

Таким чином, мандрівники на на мосту Казунгула можуть насолодитися краєвидами одразу чотирьох африканських країн — Ботсвани, Намібії, Замбії та Зімбабве.

Цей міст є єдиною локацією у світі, де стикаються кордони одразу чотирьох країн.

Багато країн межують з двома або трьома державами, але надзвичайно рідко трапляється, щоб одразу чотири країни були пов'язані між собою.

"З мосту відкривається надзвичайно захоплюючий краєвид — ви можете насолодитися неймовірними заходами сонця та зробити незабутні кадри", — написав один з туристів на TripAdvisor.

