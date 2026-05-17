Аэропорт в Европе, который обслуживает сразу три страны? что о нем известно

Аэропорт "Базель-Мюлуз-Фрайбург" — самый уникальный в мире. Он построен на территории одной страны, однако обслуживает города в трех разных европейских странах. Аэропорт расположен в северо-восточном французском регионе Эльзас.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Аэропорт, который обслуживает сразу три страны

Аэропорт "Базель-Мюлуз-Фрайбург" разделен на французскую и швейцарскую таможенные зоны.

Последнюю зону обслуживает швейцарская пограничная полиция, которая имеет полномочия применять швейцарское законодательство в области таможенного дела, медицинского обслуживания и правоохранительной деятельности.

Французские полицейские имеют такие же полномочия на своей стороне таможенной границы, но также могут проводить выборочные проверки в швейцарской зоне. Кроме того, они отвечают за безопасность всего здания.

Поскольку после присоединения Цюриха к Шенгенской зоне ЕС между швейцарской и французской частями аэропорта не осталось никаких пограничных барьеров, пассажиры могут рассчитываться как евро, так и швейцарскими франками на территории здания, в зависимости от того, в какой части аэропорта они делают покупки.

Уникальность этого аэропорта заключается в том, что пассажиры, направляющиеся в Швейцарию, могут обойти французских пограничников.

Аэропорт соединен с таможенной зоной этой страны, не имеющей выхода к морю, беспошлинной дорогой до Базеля длиной 2,6 километра.

Город Базель является одним из трех городов, которые обслуживает "ЕвроАэропорт", наряду с французским Мальгузом и немецким Фрайбургом-у-Брайсгау.

Эльзасская коммуна Сен-Луи, где был построен аэропорт, входит в состав Трехстороннего еврорайона Базеля - объединения городов и муниципалитетов Германии, Швейцарии и Франции, целью которого является содействие реализации трансграничных проектов и культурного обмена. Этот международный аэропорт эксплуатируется совместно Францией и Швейцарией.

Идея строительства аэропорта, который будет обслуживать Францию и Швейцарию, впервые появилась еще в 1930-х годах, но проект был остановлен из-за начала Второй мировой войны. Переговоры возобновились в 1946 году, и уже через несколько месяцев была построена первая взлетно-посадочная полоса.

