Nox Mobility запускает новый ночной поезд: маршрут, расписание и цены на билеты

Места в поезде Nox Mobility. Фото: Nox Mobility

Берлинская компания Nox Mobility расширяет расписание. Первый ночной поезд перевозчика соединит Гамбург и Мюнхен через Бремен и Аугсбург. Его запуск запланирован на март 2027 года.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Новый поезд в Европе

Перевозчик сообщил, что поезд будет курсировать три раза в неделю и делать остановки в Бремене и Аугсбурге.

Nox Mobility планирует к 2035 году наладить сообщение между 100 европейскими городами. Новые маршруты должны соединить Париж, Барселону, Амстердам, Копенгаген, Варшаву, Будапешт и Рим.

Пассажиры будут путешествовать в индивидуальных "Nox Suites", каждая из которых оснащена большим креслом, столиком для работы или приема пищи, местом для чемоданов и сумок, а также розетками. Кресло также можно будет раскладывать, чтобы выспаться.

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Цены на билеты начинаются от 65 евро. Поезда, следующие на юг, будут отправляться из Гамбурга в 21:22, останавливаться в Бремене в 22:30 и в Аугсбурге в 7:35, а в Мюнхен будут прибывать в 8:14.

В обратном направлении отправление из Мюнхена запланировано на 21:20, с остановками в Аугсбурге в 21:51 и Бремене в 7:20, а прибытие в Гамбург — в 8:27.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity объявил новое расписание движения поездов на 2027 год. Перевозчик запланировал 600 рейсов, что на 69 больше, чем в предыдущем сезоне. Оно начнет действовать уже с декабря 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что проездной Interrail Pass дает возможность посетить несколько городов в 33 странах, в частности в Испании, Италии и Греции. Пассажиры могут выбрать между гибким и бессрочным проездным. В частности, можно приобрести проездной на четыре дня в месяц, который позволяет ездить на любом количестве поездов в каждый из четырёх дней. Доступны варианты Interrail Pass на 15 дней, 22 дня, один месяц, два месяца или три месяца.