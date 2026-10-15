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Головна Транспорт Два популярні міста Європи з'єднає один потяг: скільки коштуватиме поїздка

Два популярні міста Європи з'єднає один потяг: скільки коштуватиме поїздка

Ua ru
15 жовтня 2026 14:38
Nox Mobility запускає новий нічний потяг: маршрут, розклад та ціни на квитки
Місця в потязі Nox Mobility. Фото: Nox Mobility

Берлінська компанія Nox Mobility розширює розклад. Перший нічний поїзд перевізника з'єднає Гамбург і Мюнхен через Бремен та Аугсбург. Його запуск заплановано на березень 2027 року.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Новий потяг в Європі

Перевізник повідомив, що потяг курсуватиме тричі на тиждень та буде зупинятися в Бремені та Аугсбурзі.

Nox Mobility планує до 2035 року налагодити сполучення між 100 європейськими містами. Нові маршрути мають з'єднати Париж, Барселону, Амстердам, Копенгаген, Варшаву, Будапешт і Рим.

Пасажири подорожуватимуть в індивідуальних "Nox Suites", кожна з яких оснащена великим кріслом, столиком для роботи чи прийому їжі, місцем для валіз та сумок та розетками. Крісло також можна буде розкласти та виспатись.

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Ціни на квитки стартують від 65 євро. Потяги, що прямують на південь, будуть відправлятися з Гамбурга о 21:22, зупинятимуться в Бремені о 22:30 та в Аугсбурзі о 7:35, а до Мюнхена будуть прибувати о 8:14.

У зворотному напрямку відправлення з Мюнхена заплановано на 21:20, з зупинками в Аугсбурзі о 21:51 та Бремені о 7:20, та прибуттям до Гамбурга — о 8:27.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity оголосив новий розклад руху потягів на 2027 рік. Перевізник запланував 600 рейсів, що на 69 більше, ніж у попередньому сезоні Він почне діяти вже з грудня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що проїзний Interrail Pass дає можливість відвідати кілька міст у 33 країнах, зокрема в Іспанії, Італії та Греції. Пасажири можуть обрати між гнучким та безстроковим проїзним. Зокрема, можна придбати проїзний на чотири дні на місяць, який дозволяє їздити на будь-якій кількості поїздів у кожен із чотирьох днів. Доступні варіанти Interrail Pass на 15 днів, 22 дні, один місяць, два місяці або три місяці.

Німеччина поїздки подорож Європа потяг
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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