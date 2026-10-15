Nox Mobility запускає новий нічний потяг: маршрут, розклад та ціни на квитки

Два популярні міста Європи з'єднає один потяг: скільки коштуватиме поїздка
Берлінська компанія Nox Mobility розширює розклад. Перший нічний поїзд перевізника з'єднає Гамбург і Мюнхен через Бремен та Аугсбург. Його запуск заплановано на березень 2027 року.
Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.
Новий потяг в Європі
Перевізник повідомив, що потяг курсуватиме тричі на тиждень та буде зупинятися в Бремені та Аугсбурзі.
Nox Mobility планує до 2035 року налагодити сполучення між 100 європейськими містами. Нові маршрути мають з'єднати Париж, Барселону, Амстердам, Копенгаген, Варшаву, Будапешт і Рим.
Пасажири подорожуватимуть в індивідуальних "Nox Suites", кожна з яких оснащена великим кріслом, столиком для роботи чи прийому їжі, місцем для валіз та сумок та розетками. Крісло також можна буде розкласти та виспатись.
Ціни на квитки стартують від 65 євро. Потяги, що прямують на південь, будуть відправлятися з Гамбурга о 21:22, зупинятимуться в Бремені о 22:30 та в Аугсбурзі о 7:35, а до Мюнхена будуть прибувати о 8:14.
У зворотному напрямку відправлення з Мюнхена заплановано на 21:20, з зупинками в Аугсбурзі о 21:51 та Бремені о 7:20, та прибуттям до Гамбурга — о 8:27.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity оголосив новий розклад руху потягів на 2027 рік. Перевізник запланував 600 рейсів, що на 69 більше, ніж у попередньому сезоні Він почне діяти вже з грудня 2026 року.
Також Новини.LIVE писали, що проїзний Interrail Pass дає можливість відвідати кілька міст у 33 країнах, зокрема в Іспанії, Італії та Греції. Пасажири можуть обрати між гнучким та безстроковим проїзним. Зокрема, можна придбати проїзний на чотири дні на місяць, який дозволяє їздити на будь-якій кількості поїздів у кожен із чотирьох днів. Доступні варіанти Interrail Pass на 15 днів, 22 дні, один місяць, два місяці або три місяці.