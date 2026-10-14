Новое расписание PKP Intercity: какие рейсы добавлены и что изменилось для пассажиров

Поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Национальный перевозчик Польши PKP Intercity объявил о введении нового расписания движения поездов на 2027 год. Компания анонсировала увеличение количества рейсов, регулярный график движения, более быстрые перевозки и новые маршруты, которые облегчат путешествия между крупнейшими городами страны. Новое расписание вступит в силу уже с декабря 2026 года.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

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Новое расписание PKP Intercity на 2027 год

Отмечается, что в новом расписании движения на сезон 2026/2027 перевозчик запланировал 600 рейсов, что на 69 больше, чем в предыдущем сезоне. В частности, в летний период это количество увеличится до 622 рейсов в день.

Самой важной новостью является введение регулярных часов отправления на основных маршрутах, что значительно облегчит планирование поездок и повысит доступность железнодорожного сообщения для жителей всей страны.

С декабря 2026 года поезда будут курсировать циклически — каждые 30 минут, час, два или четыре часа, в зависимости от интенсивности движения на конкретном маршруте.

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Благодаря этому пассажирам больше не придётся проверять расписание отдельных рейсов — достаточно запомнить частоту следования.

На маршруте Варшава — Щецин поезда будут отправляться каждые 2 часа, поочередно — экспрессы и эконом-поезда. Между Варшавой и Познанью экспрессы будут курсировать каждый час, а эконом-поезда — каждые 2 часа.

С июня 2027 года Ломжа получит прямое сообщение с Варшавой через Остроленку — запланировано 6 пар поездов в день, а новые поезда получат названия, связанные с историей и регионом.

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