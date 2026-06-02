Путешествие с УЗ: как высчитываются цены на билеты

Покупка билетов УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Железная дорога остается наиболее доступным и безопасным видом транспорта. На фоне подорожания топлива в мире пассажиры имеют возможность сэкономить. В Укрзализныце объяснили, как формируется стоимость билетов и почему на похожие маршруты они иногда отличаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Стоимость билетов УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, по какому именно принципу формируется цены на билеты. Она сравнила два поезда — 006 Запорожье-Ясиня и 061 Днепр-Ивано-Франковск. Пассажирка спросила, почему первый поезд в разы доступнее, если у них обоих примерно одинаковый маршрут. Кроме того, поездка занимает одинаковое время в пути.

В УЗ рассказали, что стоимость билета формируется не только на основании расстояния или времени в пути. В частности, на цену также влияют категория поезда, тип вагона, коэффициенты фирменности, сезонность, день недели, а также ряд других параметров, предусмотренных действующей системой тарифообразования.

Перевозчик объяснил, что именно поэтому два поезда с похожим маршрутом и даже близким временем в пути могут иметь заметную разницу в цене.

