Два одинаковых поезда — разная цена: как УЗ формирует стоимость билетов

Дата публикации 2 июня 2026 10:52
Путешествие с УЗ: как высчитываются цены на билеты
Покупка билетов УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Железная дорога остается наиболее доступным и безопасным видом транспорта. На фоне подорожания топлива в мире пассажиры имеют возможность сэкономить. В Укрзализныце объяснили, как формируется стоимость билетов и почему на похожие маршруты они иногда отличаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Стоимость билетов УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, по какому именно принципу формируется цены на билеты. Она сравнила два поезда — 006 Запорожье-Ясиня и 061 Днепр-Ивано-Франковск. Пассажирка спросила, почему первый поезд в разы доступнее, если у них обоих примерно одинаковый маршрут. Кроме того, поездка занимает одинаковое время в пути.

В УЗ рассказали, что стоимость билета формируется не только на основании расстояния или времени в пути. В частности, на цену также влияют категория поезда, тип вагона, коэффициенты фирменности, сезонность, день недели, а также ряд других параметров, предусмотренных действующей системой тарифообразования.

Перевозчик объяснил, что именно поэтому два поезда с похожим маршрутом и даже близким временем в пути могут иметь заметную разницу в цене.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали, что на пассажирку Укрзализныци едва не упало окно. Она пыталась его открыть и заметила, что рама в плачевном состоянии. Перевозчик рассказал, в каких случаях списываются поезда.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
