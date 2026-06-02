Подорож з УЗ: як вираховуються ціни на квитки

Залізниця залишається найбільш доступним та безпечним видом транспорту. На тлі здорожчання пального у світі пасажири мають можливість заощадити. В Укрзалізниці пояснили, як формується вартість квитків і чому на схожі маршрути вони інколи різняться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Вартість квитків УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка поцікавилась, за яким саме принципом формується ціни на квитки. Вона порівняла два потяги — 006 Запоріжжя-Ясіня та 061 Дніпро-Івано-Франківськ. Пасажирка запитала, чому перший потяг в рази доступніший, якщо в них обох приблизно однаковий маршрут. Крім того, поїздка займає однаковий час в дорозі.

В УЗ розповіли, що вартість квитка формується не лише на підставі відстані чи часу в дорозі. Зокрема, на ціну також впливають категорія поїзда, тип вагона, коефіцієнти фірмовості, сезонність, день тижня, а також низка інших параметрів, передбачених чинною системою тарифоутворення.

Перевізник пояснив, що саме через це два поїзди зі схожим маршрутом і навіть близьким часом у дорозі можуть мати помітну різницю у ціні.

