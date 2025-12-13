Где находится самая опасная автодорога в мире — локация и фото

Дорога Северный Юнгас в Боливии. Фото: tripadvisor.com

Высеченная в скалистых склонах боливийских Анд, дорога Северный Юнгас получила зловещее прозвище — "Дорога смерти". Этот 64-километровый участок соединяет столицу Ла-Пас с пышным регионом Юнгас, спускаясь с высокогорных плато в густой тропический лес.

Об этом пишет Daily Express.

Смертельный маршрут в Боливии

В течение десятилетий дорога Северный Юнгас была известна как один из самых опасных маршрутов в мире, который ежегодно уносил жизни примерно 200-300 человек. Он извивается вдоль крутых склонов гор с перепадами высоты до 600 метров. В некоторых местах путь едва достаточен по ширине для проезда одного автомобиля, однако движение здесь организовано в обоих направлениях.

Некоторые участки дороги сужаются до трех метров, извиваясь серией крутых поворотов и слепых углов. Защитные ограждения здесь большая редкость — гораздо чаще обочины дороги обозначены мемориалами: белыми крестами, выцветшими фотографиями и букетами цветов.

Несмотря на свою славу "Дорога смерти" превратилась в магнит для приключенческого туризма. Ежегодно тысячи искателей острых ощущений арендуют горные велосипеды, прикрепляют камеры GoPro и мчатся вниз по склону. Велосипедисты начинают свое путешествие высоко в Андах вблизи Ла-Паса, на высоте около 4 700 м, где воздух разреженный, а температура ниже нуля. Оттуда маршрут длиной более 3 000 м пролегает через субтропический лес. Изменение климата является частью вызова — велосипедисты могут начать в сильном холоде, а закончить во влажном жарком климате, и все это за один день.

Ранее мы рассказывали, что в Европе есть уникальный железнодорожный маршрут, который открывает невероятные виды на Альпы. Восьмичасовой рейс на поезде Bernina Express из Кура (Швейцария) в Тирано (Италия) — это не просто путешествие, это движущийся памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также китайская авиакомпания China Eastern Airlines запустила самый длинный в мире межконтинентальный рейс из Шанхая в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, который охватывает почти половину земного шара.