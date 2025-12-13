Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Дорога смерти — где находится самая опасная автодорога в мире

Дорога смерти — где находится самая опасная автодорога в мире

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 18:12
Где находится самая опасная автодорога в мире — локация и фото
Дорога Северный Юнгас в Боливии. Фото: tripadvisor.com

Высеченная в скалистых склонах боливийских Анд, дорога Северный Юнгас получила зловещее прозвище — "Дорога смерти". Этот 64-километровый участок соединяет столицу Ла-Пас с пышным регионом Юнгас, спускаясь с высокогорных плато в густой тропический лес.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Смертельный маршрут в Боливии

В течение десятилетий дорога Северный Юнгас была известна как один из самых опасных маршрутов в мире, который ежегодно уносил жизни примерно 200-300 человек. Он извивается вдоль крутых склонов гор с перепадами высоты до 600 метров. В некоторых местах путь едва достаточен по ширине для проезда одного автомобиля, однако движение здесь организовано в обоих направлениях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые участки дороги сужаются до трех метров, извиваясь серией крутых поворотов и слепых углов. Защитные ограждения здесь большая редкость — гораздо чаще обочины дороги обозначены мемориалами: белыми крестами, выцветшими фотографиями и букетами цветов.

Несмотря на свою славу "Дорога смерти" превратилась в магнит для приключенческого туризма. Ежегодно тысячи искателей острых ощущений арендуют горные велосипеды, прикрепляют камеры GoPro и мчатся вниз по склону. Велосипедисты начинают свое путешествие высоко в Андах вблизи Ла-Паса, на высоте около 4 700 м, где воздух разреженный, а температура ниже нуля. Оттуда маршрут длиной более 3 000 м пролегает через субтропический лес. Изменение климата является частью вызова — велосипедисты могут начать в сильном холоде, а закончить во влажном жарком климате, и все это за один день.

Ранее мы рассказывали, что в Европе есть уникальный железнодорожный маршрут, который открывает невероятные виды на Альпы. Восьмичасовой рейс на поезде Bernina Express из Кура (Швейцария) в Тирано (Италия) — это не просто путешествие, это движущийся памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также китайская авиакомпания China Eastern Airlines запустила самый длинный в мире межконтинентальный рейс из Шанхая в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, который охватывает почти половину земного шара.

путешествие Боливия автомобиль опасность туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации