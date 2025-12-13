Відео
Дорога смерті — де знаходиться найнебезпечніший автошлях у світі

Дорога смерті — де знаходиться найнебезпечніший автошлях у світі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 18:12
Де знаходиться найнебезпечніший автошлях у світі — локація та фото
Дорога Північний Юнгас в Болівії. Фото: tripadvisor.com

Висічена в скелястих схилах болівійських Анд, дорога Північний Юнгас отримала зловісне прізвисько — "Дорога смерті". Ця 64-кілометрова ділянка з'єднує столицю Ла-Пас із пишним регіоном Юнгас, спускаючись з високогірних плато в густий тропічний ліс. 

Про це пише Daily Express.



Смертельний маршрут в Болівії

Протягом десятиліть дорога Північний Юнгас була відома як один з найнебезпечніших маршрутів у світі, який щороку забирав життя приблизно 200–300 людей. Він звивається вздовж стрімких схилів гір з перепадами висоти до 600 метрів. У деяких місцях шлях ледь достатній за шириною для проїзду одного автомобіля, проте рух тут організований в обох напрямках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деякі ділянки дороги звужуються до трьох метрів, звиваючись серією крутих поворотів і сліпих кутів. Захисні огорожі тут велика рідкість — набагато частіше узбіччя дороги позначене меморіалами: білими хрестами, вицвілими фотографіями та букетами квітів.

Попри свою славу, "Дорога смерті" перетворилася на магніт для пригодницького туризму. Щороку тисячі шукачів гострих відчуттів орендують гірські велосипеди, прикріплюють камери GoPro і мчать вниз по схилу. Велосипедисти починають свою подорож високо в Андах поблизу Ла-Паса, на висоті близько 4 700 м, де повітря розріджене, а температура нижче нуля. Звідти маршрут довжиною у понад 3 000 м пролягає через субтропічний ліс. Зміна клімату є частиною виклику — велосипедисти можуть почати в сильному холоді, а закінчити в вологому спекотному кліматі, і все це за один день.

Раніше ми розповідали, що у Європі є унікальний залізничний маршрут, який відкриває неймовірні краєвиди на Альпи. Восьмигодинний рейс потягом Bernina Express з Кура (Швейцарія) до Тірано (Італія) — це не просто подорож, це рухома пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також китайська авіакомпанія China Eastern Airlines запустила найдовший у світі міжконтинентальний рейс із Шанхаю до столиці Аргентини Буенос-Айреса, який охоплює майже половину земної кулі.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
