Метро в Днепре. Фото: Новини.LIVE

В Днепре находится самый короткий метрополитен в Украине — на его единственной красной ветке расположено всего 6 станций. Несмотря на то, что город является миллионником, а расширение инфраструктуры предполагало дальнейшее развитие метрополитена, строительные работы на данный момент приостановлены на неопределенный срок.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Станции метро в Днепре

В советские годы Днепр был одним из важнейших промышленных и научных центров. Власти рассматривали возможность строительства метро, чтобы тысячам рабочих было удобнее добираться на работу.

Кроме того, на "Южмаше" производили космическую технику и ракетные комплексы, и городу требовалось противорадиационное укрытие.

Метро в Днепре было открыто 29 декабря 1995 года. Центрально-Заводская красная линия объединила 6 станций:

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"Покровская";

"Проспект Свободы";

"Заводская";

"Металлургов";

"Метростроителей";

Почему в Днепре приостановлено строительство метро

Еще с 1999 года обсуждалось строительство трех новых станций — "Театральной", "Центральной" и "Музейной". Они должны были продлить существующую ветку от станции "Вокзальная" вдоль проспекта Дмитрия Яворницкого до центральной и горной частей города. Планы долгое время оставались на бумаге.

Все три станции должны были быть пилонными глубокого заложения и располагаться последовательно:

•"Театральная" — между станциями "Вокзальная" и "Центральная" на проспекте Дмитрия Яворницкого;

• "Центральная" — на проспекте Дмитрия Яворницкого между улицами Владимира Мономаха и Михаила Грушевского (возле ЦУМа и площади Героев Майдана);

• "Музейная"— конечная станция этого пускового участка, вестибюль которой должен был быть заложен на улице Дмитрия Яворницкого в районе перекрёстка с проспектом Науки (бывший проспект Гагарина), недалеко от Исторического музея и НТУ "Днепровская политехника".

Недостроенные станции метро в Днепре. Фото: Zaha Hadid Architects

Заброшенные станции метро в Днепре. Фото: Zaha Hadid Architects

Работы были начаты только в 2017 году — проект должен был обойтись примерно в 224 млн евро. Развитие днепровского метрополитена должны были профинансировать ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Станции должны были открыться уже в 2024 году, однако полномасштабное вторжение России внесло свои коррективы.

Подрядчиком выступала турецкая компания Limak. Однако после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину застройщик из-за высоких рисков приостановил деятельность, отозвал персонал и вывез техническую документацию, что привело к полной остановке строительства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе находится станция метро с крошечными пузырьками воздуха. Керамическую плитку, которой ранее была облицована платформа, заменили на панели из сплавленного стекла. Проект требовал тесного сотрудничества с инженерами, экспертами по безопасности и другими специалистами.

Также мы писали, что в стенах киевского метро скрыта станция-призрак "Львівська брама". Хотя сейчас она пуста, однако её платформы видны пассажирам из проезжающих поездов зелёной ветки. Для завершения работ требуются значительные финансовые вложения.

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