Должны были соединить с центром города: почему приостановили строительство метро в Днепре
В Днепре находится самый короткий метрополитен в Украине — на его единственной красной ветке расположено всего 6 станций. Несмотря на то, что город является миллионником, а расширение инфраструктуры предполагало дальнейшее развитие метрополитена, строительные работы на данный момент приостановлены на неопределенный срок.
Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.
Станции метро в Днепре
В советские годы Днепр был одним из важнейших промышленных и научных центров. Власти рассматривали возможность строительства метро, чтобы тысячам рабочих было удобнее добираться на работу.
Кроме того, на "Южмаше" производили космическую технику и ракетные комплексы, и городу требовалось противорадиационное укрытие.
Метро в Днепре было открыто 29 декабря 1995 года. Центрально-Заводская красная линия объединила 6 станций:
- "Покровская";
- "Проспект Свободы";
- "Заводская";
- "Металлургов";
- "Метростроителей";
Почему в Днепре приостановлено строительство метро
Еще с 1999 года обсуждалось строительство трех новых станций — "Театральной", "Центральной" и "Музейной". Они должны были продлить существующую ветку от станции "Вокзальная" вдоль проспекта Дмитрия Яворницкого до центральной и горной частей города. Планы долгое время оставались на бумаге.
Все три станции должны были быть пилонными глубокого заложения и располагаться последовательно:
•"Театральная" — между станциями "Вокзальная" и "Центральная" на проспекте Дмитрия Яворницкого;
• "Центральная" — на проспекте Дмитрия Яворницкого между улицами Владимира Мономаха и Михаила Грушевского (возле ЦУМа и площади Героев Майдана);
• "Музейная"— конечная станция этого пускового участка, вестибюль которой должен был быть заложен на улице Дмитрия Яворницкого в районе перекрёстка с проспектом Науки (бывший проспект Гагарина), недалеко от Исторического музея и НТУ "Днепровская политехника".
Работы были начаты только в 2017 году — проект должен был обойтись примерно в 224 млн евро. Развитие днепровского метрополитена должны были профинансировать ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Станции должны были открыться уже в 2024 году, однако полномасштабное вторжение России внесло свои коррективы.
Подрядчиком выступала турецкая компания Limak. Однако после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину застройщик из-за высоких рисков приостановил деятельность, отозвал персонал и вывез техническую документацию, что привело к полной остановке строительства.
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