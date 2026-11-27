Метро в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

В Дніпрі знаходиться найкоротший метрополітен в Україні — на його єдиній червоній гілці розташовано всього 6 станцій. Попри те, що місто є мільйонником, а розширення інфраструктури передбачало подальший розвиток підземки, будівельні роботи наразі заморожені на невизначений термін.

Новини.LIVE детальніше про це розкажуть.

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Станції метро в Дніпрі

В радянські роки Дніпро був одним із найважливіших промислових та наукових центрів. Влада розглядала будівництво метро, щоб тисячам робітників було зручніше добиратися на роботу.

Крім того, на "Південмаші" виготовляли космічну техніку та ракетні комплекси і місто потребувало протирадіаційного укриття.

Метро в Дніпрі було відкрите 29 грудня 1995 року. Центрально-Заводська червона лінія об'єднала 6 станцій:

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"Покровська";

"Проспект Свободи";

"Заводська";

"Металургів";

"Метробудівників";

Чому в Дніпрі заморожена розбудова метро

Ще з 1999 року обговорювалося будівництво трьох нових станцій — "Театральної", "Центральної" та "Музейної". Вони б мали продовжити існуючу гілку від станції "Вокзальна" вздовж проспекту Дмитра Яворницького до центральної та нагірної частин міста. Плани довгий час залишалися на папері.

Усі три станції мали бути пілонними глибокого закладення і розташовані послідовно:

• "Театральна" — між станціями "Вокзальна" та "Центральною" на проспекті Дмитра Яворницького;

• "Центральна" — на проспекті Дмитра Яворницького між вулицями Володимира Мономаха та Михайла Грушевського (біля ЦУМу та площі Героїв Майдану);

• "Музейна" — кінцева станція цієї пускової ділянки, вестибюль якої мав бути закладений на Дмитра Яворницького в районі перехрестя з проспектом Науки (колишній проспект Гагаріна), поблизу Історичного музею та НТУ "Дніпровська політехніка".

Недобудовані станції метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects

Закинуті станції метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects

Роботи були розпочаті аж у 2017 році — проєкт мав обійтися у орієнтовно 224 млн євро. Розбудову дніпровської підземки мали профінансувати ЄБРР та Європейський інвестиційний банк. Станції мали б відкрити вже у 2024 році, проте повномасштабне вторгнення Росії внесло свої корективи.

Виконавцем робіт виступала турецька компанія Limak. Проте після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну забудовник через високі ризики призупинив діяльність, відкликав персонал та вивіз технічну документацію, що спричинило повну зупинку будівництва.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі розташована станція метро із крихітними бульбашками повітря. Керамічну плитку, якою раніше була облицьована платформа, замінили на панелі зі сплавленого скла. Проєкт вимагав тісної співпраці з інженерами, експертами з безпеки та іншими фахівцями.

Також ми писали, що у стінах київської підземки захована станція-привид "Львівська брама". Хоча нині вона порожня, проте її платформи видно пасажирам із проїжджаючих поїздів зеленої гілки. Для завершення робіт потрібні великі фінансові вкладення.

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