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Главная Транспорт До 17 часов: в Украине задерживаются поезда из-за российских атак

До 17 часов: в Украине задерживаются поезда из-за российских атак

Ua ru
21 сентября 2026 12:15
Задержки поездов УЗ: список рейсов, которые опаздывают
Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Из-за атак России на железнодорожную инфраструктуру поезда в Украине курсируют со значительными задержками. Часть рейсов Укрзализныци опаздывает более чем на 16 часов. По состоянию на утро 21 сентября график более 50 поездов был сдвинут.

Об этом говорится на портале УЗ Веземо, передает Новини.LIVE.

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В Украине опаздывает ряд поездов

Из-за опасности были изменены расписания как внутренних, так и международных рейсов. Причина не указывается, однако в некоторых регионах звучит воздушная тревога.

Больше всего задерживается поезд №121/122 Николаев-Киев — на 16 часов 33 минуты. Предположительно, он должен прибыть в столицу в 12:30 вместо запланированных 19:25 предыдущего дня.

Более чем на 11 часов задерживаются как минимум 3 поезда — №109/110 Николаев-Львов (+13 ч 10 мин), №233/234 Кривой Рог—Черновцы (+11 ч 29 мин) и №293/294 Кривой Рог—Рахов (+11 ч 29 мин).

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Кроме того, более чем на 7 часов задерживаются поезда:

  • № 3/4 Днепр — Ужгород (+8 ч 25 мин);
  • № 285/286 Львов — Днепр (+7 ч 38 мин);
  • №41/42 Трускавец-Днепр (+7 час 38 мин).

Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале УЗ Веземо, на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Пассажиры также могут узнать подробности о задержке поезда по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как действовать в случае эвакуации в поезде Укрзализныци. В частности, после команды необходимо покинуть поезд и отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие. Закрытый вагон в случае угрозы превращается в ловушку для пассажиров.

Также Новини.LIVE писали о том, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести "билет солидарности".

Укрзализныця поезда война в Украине
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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