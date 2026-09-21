Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт До 17 годин: в Україні затримуються потяги через російські атаки

До 17 годин: в Україні затримуються потяги через російські атаки

Ua ru
21 вересня 2026 12:15
Затримки потягів УЗ: перелік рейсів, які запізнюються
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Через атаки Росії на залізничну інфраструктуру потяги в України курсують із суттєвими затримками. Частина рейсів Укрзалізниці запізнюється на понад 16 годин. Станом на ранок 21 вересня зміщено графік понад 50 потягів.

Про це йдеться на порталі "УЗ Веземо", передає Новини.LIVE.

Реклама

В Україні запізнюється низка потягів

Через небезпеку було змінено графіки як внутрішніх, так і міжнародних рейсів. Причина не зазначається, проте в частині регіонів лунає повітряна тривога.

Найбільше затримується поїзд №121/122 Миколаїв-Київ — на 16 годин 33 хвилини. Попередньо, він має прибути до столиці о 12:30 замість запланованих 19:25 попереднього дня.

На понад 11 годин затримуються щонайменше 3 потяги — №109/110 Миколаїв-Львів (+13 год 10 хв), №233/234 Кривий Ріг-Чернівці (+11 год 29 хв) та №293/294 Кривий Ріг-Рахів (+11 год 29 хв).

Читайте також:

Крім того, на понад 7 годин затримуються потяги: 

  • №3/4 Дніпро-Ужгород (+8 год 25 хв);
  • №285/286 Львів-Дніпро (+7 год 38 хв);
  • №41/42 Трускавець-Дніпро (+7 год 38 хв).

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Пасажири також мають можливість дізнатись деталі про затримку потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.

Укрзалізниця поїзди війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації