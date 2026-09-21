Затримки потягів УЗ: перелік рейсів, які запізнюються

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Через атаки Росії на залізничну інфраструктуру потяги в України курсують із суттєвими затримками. Частина рейсів Укрзалізниці запізнюється на понад 16 годин. Станом на ранок 21 вересня зміщено графік понад 50 потягів.

Про це йдеться на порталі "УЗ Веземо", передає Новини.LIVE.

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В Україні запізнюється низка потягів

Через небезпеку було змінено графіки як внутрішніх, так і міжнародних рейсів. Причина не зазначається, проте в частині регіонів лунає повітряна тривога.

Найбільше затримується поїзд №121/122 Миколаїв-Київ — на 16 годин 33 хвилини. Попередньо, він має прибути до столиці о 12:30 замість запланованих 19:25 попереднього дня.

На понад 11 годин затримуються щонайменше 3 потяги — №109/110 Миколаїв-Львів (+13 год 10 хв), №233/234 Кривий Ріг-Чернівці (+11 год 29 хв) та №293/294 Кривий Ріг-Рахів (+11 год 29 хв).

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Крім того, на понад 7 годин затримуються потяги:

№3/4 Дніпро-Ужгород (+8 год 25 хв);

№285/286 Львів-Дніпро (+7 год 38 хв);

№41/42 Трускавець-Дніпро (+7 год 38 хв).

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Пасажири також мають можливість дізнатись деталі про затримку потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.