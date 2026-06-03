Qantas запустила сверхдальномагистральный Airbus A350-1000ULR: чем он уникален

Самолет A350-1000ULR (MSN 707) авиакомпании Qantas. Фото: airbus.com

Австралийская авиакомпания Qantas запустила один из двенадцати запланированных самолетов. Его борт способен находиться в воздухе без дозаправки 22 часа. Самолет единственный в мире способен осуществлять прямые рейсы между Сиднеем и Лондоном или Нью-Йорком.

Об этом сообщила компания Airbus, передает Новини.LIVE.

"Самый дальнобойный" самолет мира

Отмечается, что первый самолет A350-1000ULR (MSN 707) авиакомпании Qantas, совершил свой первый полет в Тулузе (Франция).

Он оснащен специальным оборудованием для летных испытаний, пробыл в воздухе 3 часа 43 минуты, поднявшись на высоту 12,4 км. Пилотировал самолет специальный экипаж Airbus, осуществляющий летные испытания.

Самолет был создан для первого в истории беспересадочного рейса между Сиднеем и Нью-Йорком и Лондоном, расстоянием почти 18 500 км и продолжительностью полета до 22 часов.

Читайте также:

Такой долгий полет стал возможным благодаря интеграции в конструкцию самолета дополнительного заднего центрального бака (RCT), который улучшает эксплуатационные характеристики самолета и увеличивает его дальность.

Во время первого полета экипаж провел общую проверку эксплуатационных характеристик самолета и испытал новую архитектуру топливной системы.

Впоследствии будет сертифицирована новая система охлаждения воздуха в бортовой кухне, которая оснащена более легкими и эффективными холодильными агрегатами, предназначенными для очень длительных рейсов. Также обязательно проверят систему вентиляции и регулирования температуры в салоне.

Ранее Новини.LIVE писали, в какие дни недели можно "урвать" дешевые авиабилеты. Оказалось, что авиакомпании иногда обнародуют специальные предложения поздно в понедельник, когда меньше людей ищет рейсы, и эти предложения могут действовать вплоть до вторника утром.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ryanair значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Перевозчик инвестирует в проект 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.