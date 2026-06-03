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Главная Транспорт Для беспосадочных рейсов: Qantas подняла в воздух уникальный самолет

Для беспосадочных рейсов: Qantas подняла в воздух уникальный самолет

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 18:47
Qantas запустила сверхдальномагистральный Airbus A350-1000ULR: чем он уникален
Самолет A350-1000ULR (MSN 707) авиакомпании Qantas. Фото: airbus.com

Австралийская авиакомпания Qantas запустила один из двенадцати запланированных самолетов. Его борт способен находиться в воздухе без дозаправки 22 часа. Самолет единственный в мире способен осуществлять прямые рейсы между Сиднеем и Лондоном или Нью-Йорком.

Об этом сообщила компания Airbus, передает Новини.LIVE.

"Самый дальнобойный" самолет мира

Отмечается, что первый самолет A350-1000ULR (MSN 707) авиакомпании Qantas, совершил свой первый полет в Тулузе (Франция).

Он оснащен специальным оборудованием для летных испытаний, пробыл в воздухе 3 часа 43 минуты, поднявшись на высоту 12,4 км. Пилотировал самолет специальный экипаж Airbus, осуществляющий летные испытания.

Самолет был создан для первого в истории беспересадочного рейса между Сиднеем и Нью-Йорком и Лондоном, расстоянием почти 18 500 км и продолжительностью полета до 22 часов.

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Такой долгий полет стал возможным благодаря интеграции в конструкцию самолета дополнительного заднего центрального бака (RCT), который улучшает эксплуатационные характеристики самолета и увеличивает его дальность.

Во время первого полета экипаж провел общую проверку эксплуатационных характеристик самолета и испытал новую архитектуру топливной системы.

Впоследствии будет сертифицирована новая система охлаждения воздуха в бортовой кухне, которая оснащена более легкими и эффективными холодильными агрегатами, предназначенными для очень длительных рейсов. Также обязательно проверят систему вентиляции и регулирования температуры в салоне.

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Франция авиарейсы самолет
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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