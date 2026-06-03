Qantas запустила наддалекомагістральний Airbus A350-1000ULR: чим він унікальний

Літак A350-1000ULR (MSN 707) авіакомпанії Qantas. Фото: airbus.com

Австралійська авіакомпанія Qantas запустила один з дванадцяти запланованих літаків. Його борт здатен перебувати у повітрі без дозаправки 22 години. Літак єдиний у світі здатен здійснювати прямі рейси між Сіднеєм і Лондоном чи Нью-Йорком.

Про це повідомила компанія Airbus, передає Новини.LIVE.

"Найдалекобійніший" літак світу

Зазначається, що перший літак A350-1000ULR (MSN 707) авіакомпанії Qantas, здійснив свій перший політ у Тулузі (Франція).

Він оснащений спеціальним обладнанням для льотних випробувань, пробув у повітрі 3 години 43 хвилини, піднявшись на висоту 12,4 км. Пілотував літак спеціальний екіпаж Airbus, що здійснює льотні випробування.

Літак був створений для першого в історії безпересадочного рейсу між Сіднеєм та Нью-Йорком і Лондоном, відстанню майже 18 500 км та тривалістю польоту до 22 годин.

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Такий довгий політ став можливим завдяки інтеграції в конструкцію літака додаткового заднього центрального бака (RCT), який покращує експлуатаційні характеристики літака та збільшує його дальність.

Під час першого польоту екіпаж провів загальну перевірку експлуатаційних характеристик літака та випробував нову архітектуру паливної системи.

Згодом буде сертифіковано нову систему охолодження повітря в бортовій кухні, яка оснащена більш легкими та ефективними холодильними агрегатами, призначеними для дуже тривалих рейсів. Також обов'язково перевірять систему вентиляції та регулювання температури в салоні.

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