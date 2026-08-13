Deutsche Bahn ввела новую услугу для детей: кто может ею воспользоваться и сколько она стоит

Поезд Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn запускает новую услугу. Она позволит детям в возрасте от 6 до 14 лет путешествовать на поездах без сопровождения взрослых. За маленькими пассажирами будут постоянно присматривать специально подготовленные сопровождающие.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новая услуга DB для маленьких пассажиров

21 августа запускается услуга DB Junior Express. Дети в возрасте от 6 до 14 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых на определенных поездах ICE в Германии. Их будут встречать специалисты на станции отправления и передавать назначенному лицу на станции назначения.

Стоимость услуги "DB Junior Express" составит 69 евро в одну сторону. Отдельно необходимо будет оплатить стоимость детского билета.

Для детей в возрасте от 6 до 14 лет действует 50-процентная скидка на стандартный тариф или на акционные тарифы Deutsche Bahn.

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Сначала услуга будет доступна каждую пятницу и каждое воскресенье на шести маршрутах ICE в обоих направлениях:

Берлин — Мюнхен;

Мюнхен — Кельн;

Франкфурт-на-Майне — Гамбург.

После оформления бронирования ребенок и его родители или законные опекуны встречаются с персоналом DB на станции отправления. Каждая группа будет состоять из не более 14 детей, которые будут ехать с двумя сопровождающими.

Дети будут путешествовать вместе в зарезервированной зоне поезда, а персонал будет оставаться с ними на протяжении всего путешествия.

Сопровождающие взрослые проходят соответствующую подготовку и во время поездки будут предлагать детям занятия, соответствующие их возрасту, — от чтения и настольных игр до творческих занятий.

По прибытии ребенка не оставляют просто на вокзале. Сопровождающие лично передают ребенка в оговоренном месте исключительно тому лицу или лицам, которые были указаны при бронировании.

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