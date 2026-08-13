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Головна Транспорт Deutsche Bahn запускає службу супроводу дітей

Deutsche Bahn запускає службу супроводу дітей

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 13:30
Deutsche Bahn додав нову послугу для дітей: хто може скористатись та скільки коштує
Потяг Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn запускає нову послугу. Вона дозволить дітям віком від 6 до 14 років подорожувати потягами без супроводу дорослих. Маленькі пасажири будуть постійним наглядом спеціально підготовлених супроводжуючих.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нова послуга DB  для маленьких пасажирів

21 серпня запускає послугу DB Junior Express. Діти віком від 6 до 14 років зможуть подорожувати без супроводу дорослих на певних поїздах ICE в Німеччині. Їх зустрічатимуть фахівці на станції відправлення та передаватимуть призначеній особі на станції призначення.

Вартість послуги "DB Junior Express" становитиме 69 євро в один бік. Окремо необхідно буде оплатити вартість дитячого квитка.

Для дітей віком від 6 до 14 років діє 50-відсоткова знижка на стандартний тариф або на акційні тарифи Deutsche Bahn.

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Спочатку послуга буде доступна щоп’ятниці та щонеділі на шести маршрутах ICE в обох напрямках:

  • Берлін — Мюнхен;
  • Мюнхен — Кельн;
  • Франкфурт-на-Майні — Гамбург.

Після оформлення бронювання дитина та її батьки або законні опікуни зустрічаються з персоналом DB на станції відправлення. Кожна група буде складатися до 14 дітей, які будуть їхати з двома супроводжуючими.

Діти подорожуватимуть разом у зарезервованій зоні поїзда, а персонал буде залишатися з ними протягом усього часу подорожі.

Супроводжуючі дорослі проходять відповідну підготовку і під час подорожі дітям пропонуватимуть заняття, відповідні їхньому віку, — від читання та настільних ігор до творчих занять.

Після прибуття дитину не залишають просто на вокзалі. Супроводжуючі особисто передають дитину у визначеному місці виключно тій особі або особам, які були вказані під час бронювання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ÖBB та SBB запустили потяг нового покоління "Nightjet", який з'єднав Цюріх (Швейцарія) із Віднем (Австрія). Рейс курсує через два найважливіші культурні та туристичні міста Альпійського регіону. Ціни стартують від 34 швейцарських франків (майже 37 євро) в один бік.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.

Німеччина подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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