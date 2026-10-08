Распродажа Ryanair 8 октября: доступные направления и цены на билеты

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Компания объявила об акции на рейсы на осень и зиму. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Норвегию и другие страны буквально "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Новая акция от Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 8 октября, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 8 октября по 17 декабря 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Варшава (WMI) – Милан (Италия) – от 15 евро;

Варшава (WAW) – Венеция (Италия) – от 15 евро;

Краков – Осло (Норвегия) – от 15 евро;

Братислава – Неаполь (Италия) – от 15 евро;

Бухарест – Корфу (Греция) – от 15 евро;

Будапешт – Венеция (Италия) – от 14 евро.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь. Пассажир без доплаты может взять с собой в самолет небольшую сумку, рюкзак или сумку для ноутбука размером не более 40 x 30 x 20 см.

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За превышение этих размеров путешественнику придется доплачивать в аэропорту и сдавать вещи в багажное отделение. Размер штрафа часто в несколько раз превышает стоимость билета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.