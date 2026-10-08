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Головна Транспорт Дешеві квитки на осінь та зиму: Ryanair запустив флеш-розпродаж

Дешеві квитки на осінь та зиму: Ryanair запустив флеш-розпродаж

Ua ru
8 жовтня 2026 14:38
Розпродаж Ryanair 8 жовтня: доступні напрямки та ціни на квитки
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував мандрівників новим розпродажем. Компанія анонсувала акцію на рейси на осінь та зиму. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Італію, Норвегію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Нова акція від Ryanair 

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 8 жовтня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 8 жовтня по 17 грудня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік: 

  • Варшава (WMI) – Мілан (Італія) – від 15 євро;
  • Варшава (WAW) – Венеція (Італія) – від 15 євро;
  • Краків – Осло (Норвегія) – від 15 євро;
  • Братислава – Неаполь (Італія) – від 15 євро;
  • Бухарест – Корфу (Греція) – від 15 євро;
  • Будапешт – Венеція (Італія) – від 14 євро.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа. Пасажир без доплат може взяти із собою в літак невелику сумку, рюкзак або сумку для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см.

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За перевищення цих розмірів мандрівнику доведеться доплачувати в аеропорту та віддавати речі в багажне відділення. Розмір штрафу часто в кілька разів перевищує ціну квитка.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

авіарейси самокати подорож квитки Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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