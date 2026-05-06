Война на Ближнем Востоке: Lufthansa предупредила о подорожании билетов

На фоне войны на Ближнем Востоке все больше авиаперевозчиков вынуждены менять цены на билеты. Немецкая авиакомпания Lufthansa вынуждена повысить цены на полеты и сократить график в этом году. На такой шаг компания пошла, чтобы компенсировать рост цен на авиационное топливо в размере 1,7 млрд евро в 2026 году из-за закрытия Ормузского пролива.

Lufthansa Group предупредила о подорожании билетов

Отмечается, что этим летом Lufthansa Group ожидает активный туристический сезон. В частности, на фоне кризиса на Ближнем Востоке путешественники все чаще переориентируются из аэропортов региона Персидского залива на европейские хабы.

"Закрытие Ормузского пролива привело к дефициту поставок авиационного топлива и, соответственно, к значительному росту цен на него. Это создает значительную нагрузку на расходную базу авиакомпаний Lufthansa Group. Подорожание авиационного топлива может привести к дополнительным расходам в размере 1,7 млрд евро в 2026 году", — говорится в сообщении.

В компании предупредили пассажиров, что намерены компенсировать эту дополнительную финансовую нагрузку в следующих кварталах за счет увеличения доходов от продажи билетов, оптимизации планирования сети и дальнейших мер по экономии расходов.

