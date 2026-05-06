Дефицит топлива: Lufthansa повышает цены на билеты и "порежет" расписание

Дефицит топлива: Lufthansa повышает цены на билеты и "порежет" расписание

Дата публикации 6 мая 2026 18:23
Война на Ближнем Востоке: Lufthansa предупредила о подорожании билетов
Пассажиры путешествуют на самолете Lufthansa. Фото: Lufthansa, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На фоне войны на Ближнем Востоке все больше авиаперевозчиков вынуждены менять цены на билеты. Немецкая авиакомпания Lufthansa вынуждена повысить цены на полеты и сократить график в этом году. На такой шаг компания пошла, чтобы компенсировать рост цен на авиационное топливо в размере 1,7 млрд евро в 2026 году из-за закрытия Ормузского пролива.

Об этом говорится на официальном портале Lufthansa, передает Новини.LIVE.

Lufthansa Group предупредила о подорожании билетов

Отмечается, что этим летом Lufthansa Group ожидает активный туристический сезон. В частности, на фоне кризиса на Ближнем Востоке путешественники все чаще переориентируются из аэропортов региона Персидского залива на европейские хабы.

"Закрытие Ормузского пролива привело к дефициту поставок авиационного топлива и, соответственно, к значительному росту цен на него. Это создает значительную нагрузку на расходную базу авиакомпаний Lufthansa Group. Подорожание авиационного топлива может привести к дополнительным расходам в размере 1,7 млрд евро в 2026 году", — говорится в сообщении.

В компании предупредили пассажиров, что намерены компенсировать эту дополнительную финансовую нагрузку в следующих кварталах за счет увеличения доходов от продажи билетов, оптимизации планирования сети и дальнейших мер по экономии расходов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие авиакомпании дают возможность летать в долг. Такое предложение может быть выгодным, если заранее бронировать билеты. Туристы имеют возможность оплачивать полеты частями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Air India так же "порезала" график рейсов из-за космического роста цен на авиационное топливо. Дело в том, что авиаперевозчик был вынужден изменить маршруты из-за войны на Ближнем Востоке. Из-за этого компания понесла убытки на сумму более 220 млрд рупий (2,3 млн долларов).

авиарейсы самолет Ближний Восток
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
