Дефицит билетов: как УЗ отреагировала на жалобы пассажиров о перекупах

В Украине стартует сезон летних отпусков. В июне, июле и августе становится в разы труднее купить билеты на поезда Укрзализныци. Несмотря на дефицит, украинцы жалуются на то, что несмотря на все степени защиты перекупщики продолжают зарабатывать на пассажирах.

Дефицит билетов Укрзализныци

К перевозчику обратилась пассажирка, которой пришлось покупать билеты Укрзализныци у перекупов. В частности, вместо 657 гривен ей пришлось отдать аж 1600 гривен.

"Как будем бороться с перекупщиками билетов? На официальном сайте нереально успеть купить, зато ехать в старом купе за 1600 грн с перекупщиком просто топ", — написала она.

Другие пассажиры присоединились к жалобам. Некоторые из пользователей рассказали, что перекупы просят тройную стоимость билетов в Варшаву. Другие же путешественники опровергли эти заявления, по их словам дефицит вызвал лишь повышенный спрос.

Часть пользователей порекомендовали пользоваться услугой автовыкупа, чтобы "урвать" нужные места.

Представители Укрзализныци попросили у пассажирки контакты перекупа, чтобы приобрести "одно нижнее из Киева в Ужгород".

