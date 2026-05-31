Дефицит билетов УЗ: украинцы жалуются на перекупов

Дата публикации 31 мая 2026 16:25
Дефицит билетов: как УЗ отреагировала на жалобы пассажиров о перекупах
Приобретение билетов УЗ. Фото: Укрзализныця, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине стартует сезон летних отпусков. В июне, июле и августе становится в разы труднее купить билеты на поезда Укрзализныци. Несмотря на дефицит, украинцы жалуются на то, что несмотря на все степени защиты перекупщики продолжают зарабатывать на пассажирах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение УЗ в соцсети Threads.

Дефицит билетов Укрзализныци

К перевозчику обратилась пассажирка, которой пришлось покупать билеты Укрзализныци у перекупов. В частности, вместо 657 гривен ей пришлось отдать аж 1600 гривен.

"Как будем бороться с перекупщиками билетов? На официальном сайте нереально успеть купить, зато ехать в старом купе за 1600 грн с перекупщиком просто топ", — написала она.

Другие пассажиры присоединились к жалобам. Некоторые из пользователей рассказали, что перекупы просят тройную стоимость билетов в Варшаву. Другие же путешественники опровергли эти заявления, по их словам дефицит вызвал лишь повышенный спрос.

Часть пользователей порекомендовали пользоваться услугой автовыкупа, чтобы "урвать" нужные места.

Представители Укрзализныци попросили у пассажирки контакты перекупа, чтобы приобрести "одно нижнее из Киева в Ужгород".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали, планирует ли Укрзализныця создавать специальные зоны для пассажиров с животными или наоборот запрещать им вход в обычные вагоны. Перевозчик также напомнил пассажирам, что нужно для того, чтобы взять четвероногого друга в вагон. На хвостатого необходим паспорт и в некоторых случаях переноска.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
