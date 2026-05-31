Дефіцит квитків: як УЗ відреагувала на скарги пасажирів про перекупів

В Україні стартує сезон літніх відпусток. У червні, липні та серпні стає в рази важче купити квитки на потяги Укрзалізниці. Попри дефіцит, українці скаржаться на те, що попри усі ступені захисту перекупи продовжують заробляти на пасажирах.

Дефіцит квитків Укрзалізниці

До перевізника звернулась пасажирка, якій довелося купувати квитки Укрзалізниці у перекупів. Зокрема, замість 657 гривень їй довелося віддати аж 1600 гривень.

"Як будемо боротись з перекупниками квитків? На офіційному сайті нереально встигнути купити, зато їхати в старому купе за 1600 грн з перекупником просто топ", — написала вона.

Інші пасажири приєдналися до скарг. Дехто з користувачів розповів, що перекупи просять потрійну вартість квитків до Варшави. Інші ж мандрівники заперечили ці заяви, за їх словами дефіцит спричинив лише підвищений попит.

Частина користувачів порекомендували користуватися послугою автовикупу, щоб "урвати" потрібні місця.

Представники Укрзалізниці попросили в пасажирки контакти перекупа, щоб придбати "одне нижнє з Києва в Ужгород".

