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Главная Транспорт CNN опубликовало рейтинг лучших метрополитенов: какое место заняло киевское метро

CNN опубликовало рейтинг лучших метрополитенов: какое место заняло киевское метро

Ua ru
19 октября 2026 13:37
Рейтинг лучших метрополитенов мира по версии CNN в 2016 году: кто вошёл в список
Вход в столичную метро. Фото: Новини.LIVE

Популярное американское издание CNN Travel выбрало 18 лучших систем метрополитена в мире. В рейтинг вошло столичное метро. Киевское метро вошло в число 18 лучших в мире, заняв 14-е место в рейтинге.

Об этом пишет CNN, передает Новини.LIVE.

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Лучшие метрополитены мира в 2026 году

Возглавило рейтинг лондонское метро. Первая и до сих пор одна из крупнейших сетей метро в мире — подземная железнодорожная линия Лондона была открыта в январе 1863 года.

Лондонское метро — это глобальная культурная икона, которая уже более века является мировым лидером в области транспортной архитектуры и дизайна. Без него развитие Лондона как одного из крупнейших городов мира было бы невозможным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метро в Пекине

Несмотря на то, что метро в столице Китая было открыто более чем через столетие после запуска первой линии лондонского метро, оно быстро расширилось и стало одной из самых длинных и загруженных систем в мире.

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В настоящее время метрополитен насчитывает 27 линий и 490 станций, которые обслуживают в среднем почти 10 миллионов пассажиров в день. По одной из линий поезда курсируют на магнитной подушке. Шесть линий полностью автоматизированы и курсируют без машинистов.

Пекин планирует расширять систему метро также и в пригороды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метро в Копенгагене

Беспилотные поезда в метро столицы Дании курсируют 24 часа в сутки, семь дней в неделю, соединяя 39 безупречно чистых и стильных станций.

Сегодня более 370 000 человек ежедневно пользуются поездами "M" на четырёх линиях, которые связаны с велосипедными узлами, автобусами и наземными поездами Копенгагена.

Хотя поезда и короткие по международным стандартам, они курсируют чрезвычайно часто — каждые две минуты в течение большей части дня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метро в Киеве

Киевское метро служит укрытием, поскольку город регулярно подвергается российским ракетным ударам. Просторные станции оснащены специальным вентиляционным и фильтрующим оборудованием, а также огромными металлическими взрывозащитными дверями, которые можно герметично закрыть как над, так и под землей. В настоящее время 47 из 52 станций являются бомбоубежищами.

Метро было открыто в ноябре 1960 года — Киев стал третьим советским городом, получившим метро после Москвы и Санкт-Петербурга.

Развитие метро продолжалось и после обретения Украиной независимости в 1991 году. В Киеве была создана сеть из трёх линий, обслуживающая все 10 районов города.

Станция "Арсенальная" в центре города, расположенная на глубине 106 метров под землей, была самой глубокой в мире, пока её не превзошла станция метро в Чунцине (Китай). Спуск на эскалаторе до "Арсенальной" занимает пять минут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной метрополитене. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго остаются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Киев метро рейтинг Лондон общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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