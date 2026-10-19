Рейтинг найкращих метрополітенів світу за версією CNN у 2016 році: хто потрапив у список

Вхід в столичну підземку. Фото: Новини.LIVE

Популярне американське видання CNN Travel обрало 18 найкращих систем метрополітену у світі. У рейтинг увійшла столична підземка. Київське метро увійшло до 18 найкращих у світі, посівши 14-те місце в рейтингу.

Про це пише CNN, передає Новини.LIVE.

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Найкращі підземки світу у 2026 році

Очолило рейтинг лондонське метро. Перша і досі одна з найбільших мереж метро у світі — підземна залізнична лінія Лондона була відкрита в січні 1863 року.

Лондонське метро — це глобальна культурна ікона, яка вже понад століття є світовим лідером у галузі транспортної архітектури та дизайну. Без нього розвиток Лондона як одного з найбільших міст світу був би неможливим.

Метро в Пекіні

Попри те, що метро в столиці Китаю було відкрито більш ніж через століття після запуску першої лінії лондонського метро, воно швидко розширилося і стало однією з найдовших та найзавантаженіших систем у світі.

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Підземка наразі нараховує 27 ліній та 490 станцій, які обслуговують у середньому майже 10 мільйонів пасажирів на день. По одній з ліній потяги курсують на магнітній подушці. Шість ліній є повністю автоматизованими та курсують без машиністів.

Пекін планує розширювати систему підземки ще й в передмістя.

Метро в Копенгагені

Безпілотні поїзди в метро столиці Данії курсують 24 години на добу, сім днів на тиждень, з’єднуючи 39 бездоганно чистих і стильних станцій.

Сьогодні понад 370 000 людей щодня користуються поїздами "M" на чотирьох лініях, які з'єднані з велосипедними вузлами, автобусами та наземними поїздами Копенгагена.

Хоча поїзди є короткими за міжнародними стандартами, вони курсують надзвичайно часто — кожні дві хвилини протягом більшої частини дня.

Метро в Києві

Київське метро є укриттям, оскільки місто регулярно зазнає російських ракетних ударів. Просторі станції оснащені спеціальним вентиляційним та фільтрувальним обладнанням, а також величезними металевими противибуховими дверима, які можна герметично закрити як над, так і під землею. Нині 47 із 52 станцій є бомбосховищами.

Підземка була відкрита в листопаді 1960 року — Київ став третім радянським містом, яке отримало метро після Москви та Санкт-Петербурга.

Розбудова метро продовжувалася й після здобуття Україною незалежності в 1991 році. В Києві було створено мережу з трьох ліній, яка обслуговує всі 10 районів міста.

Станція "Арсенальна" в серці міста, розташована на глибині 106 метрів під землею, була найглибшою у світі, доти, доки її не перевершила станція мережі метро в Чунціні (Китай). Спуск на ескалаторі до "Арсенальної" займає п’ять хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.