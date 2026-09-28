Украина хочет расширить совместные пункты пропуска: где их планируют разместить

Разрушенный россиянами международный пункт пропуска автомобильного сообщения «Старокозаче» на границе с Молдовой. Фото: ГПСУ/Facebook

Враг продолжает уничтожать инфраструктуру в Украине. В частности, неоднократно подвергались атакам пункты пропуска. Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины рассматривает возможность переноса пунктов пропуска на территорию соседних государств.

Об этом сообщил первый заместитель министра Сергей Деркач на Форуме экономической устойчивости, передает Новини.LIVE.

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Совместные пункты пропуска с соседними странами

По словам чиновника, украинская сторона в настоящее время обсуждает с соседними странами возможность переноса пунктов пропуска на их территорию.

Он пояснил, что такой шаг позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорит движение товаров благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.

Деркач напомнил, что в Польше и Молдове уже успешно функционирует несколько совместных пунктов пропуска. Сейчас Украина работает над тем, чтобы расширить этот список.

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Чиновник не назвал никаких сроков. Сейчас речь идет лишь об обсуждении возможных вариантов сотрудничества с соседними странами.

В течение августа и сентября оккупанты систематически обстреливают контрольно-пропускные пункты — несколько КПП на южном и юго-западном направлениях. В частности, были атакованы как минимум пять КПП (четыре на границе с Молдовой, включая «Старокозачий», и один на границе с Румынией — «Орловка»). Последний обстреливали несколько раз. В результате атак были ранены мирные жители, есть погибшие.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на фоне атак РФ на пункты пропуска Польша планирует пересмотреть организацию движения транспорта. Чиновники займутся тем, чтобы на границе не скапливался транспорт. Будет организовано слаженное взаимодействие между таможенниками, полицией, пограничниками и военными.

Также Новини.LIVE писали, как действовать, если угроза застала вас во время воздушной тревоги при пересечении границы. Сотрудники ГПСУ будут стараться как можно быстрее вывести людей за пределы пункта пропуска и рассеять их, чтобы не было скопления в одном месте. При этом оставаться в машине или автобусе и ждать окончания тревоги — это крайне плохая и опасная идея.