Україна хоче розширити спільні пункти пропуску: де їх планують розмістити

Зрйнований росіянами міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Фото: ДПСУ/Facebook

Ворог продовжує знищувати інфраструктуру в Україні. Зокрема, було неодноразово атаковано пункти пропуску. Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України розглядає можливість перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх держав.

Про це повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач на Форумі економічної стійкості, передає Новини.LIVE.

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Спільні пункти пропуску з сусідніми країнами

За словами чиновника, українська сторона нині обговорює разом з сусідніми країнами можливість перенести пункти пропуску на їхню територію.

Він пояснив, що такий крок дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.

Деркач нагадав, що в Польщі та Молдові вже успішно функціонує кілька спільних пунктів пропусків. Нині Україна працює над тим, щоб розширити цей список.

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Посадовець не назвав жодних термінів. Нині мова йде лише про обговорення можливих варіантів співпраці із сусідніми країнами.

Протягом серпня та вересня окупанти системно обстрілюють пункти пропуску. кілька пунктів пропуску на південному та південно-західному напрямках. Зокрема, було атаковано щонайменше п'ять КПП (чотири на кордоні з Молдовою, включно зі "Старокозачим", та один на кордоні з Румунією — "Орлівка". Останній обстрілювали кілька разів. Внаслідок атак були поранені цивільні, є загиблі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на тлі атак РФ на пункти пропуску Польща планує переглянути організацію руху транспорту. Посадовці попрацюють над тим, щоб на кордоні не накопичувався транспорт. Буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими.

Також Новини.LIVE писали, як діяти, якщо загроза застала вас під час повітряної тривоги при перетині кордону. Працівники ДПСУ будуть намагатися якомога швидше вивести людей за межі пункту пропуску та розсіяти їх, щоб не було скупчення в одному місці. При цьому залишатися у автівці чи автобусі та чекати завершення тривоги — це вкрай погана та небезпечна ідея.