Эту станцию метро в Европе тщательно прятали от советской власти: почему была засекречена более 60 лет

Строительство станции "Кларов". Фото: DPP

Эта станция метрополитена в чешской Праге почти шестьдесят лет имела статус "засекреченной" — она была одной из самых тщательно охраняемых тайн коммунистической эпохи. Ее дверь до сегодняшнего дня так и не открылась для посетителей. Речь идет о станции "Кларов" (Klárov).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Radio Prague International.

Секретная станция метро в Чехии

В 1950-х годах на фоне холодной войны начали строить метрополитен в Праге. Подготовительные работы шли полным ходом, пока проект не был внезапно заморожен по приказу Кремля. Советская власть считала более приоритетным решение более насущных экономических проблем.

Предыдущие исследования снова были отброшены и отложены на неопределенный срок. Но не все, одна станция избежала пристального внимания Москвы, и это была станция "Кларов". В строгой тайне Министерство внутренних дел Чехословакии продолжило строительство станции.

Работы начались в 1953 году — правительство воспользовалось тем, что в нескольких сотнях метров оттуда одновременно возводили самую большую в мире статую Сталина. Это позволило проектировщикам незаметно изменить трассы трамвайных линий и избежать посторонних "зрителей" в начале работ.

Проект был засекречен и назывался "Здание К 111". Строительство станции, по разным источникам было завершено в 1957 — 1959 годах. Она расположена на пересечении улиц Набережная Эдварда Бенеша и "У Бруских касарен", ниже виллы "Крамарж" — резиденции премьер-министра Чехии — напротив правительственного здания в Академии Страка.

Некоторые историки предполагают, что судя по локации станция должна была стать укрытием для высокопоставленных членов коммунистической партии в случае обострения Холодной войны.

В 1960-х годах снова был поднят вопрос о строительстве сети метрополитена в Праге и уже 9 мая 1974 года с большим размахом был открыт первый участок линии C между станциями "Соколовская" (ныне "Флоренц") и "Качеров".

Первый участок линии А открылся четыре года спустя, а линия В — в 1985 году. В конце концов, станция "Кларов" так и не была включена в схему метро, а линия А останавливалась на станции "Малостранская", которая расположена в нескольких сотнях метров от "Кларов".

О станции никто не знал вплоть до масштабного наводнения на реке Влтаве в 2002 году. Тогда были затоплены водой не только районы города, но и по меньшей мере 16 станций метро.

На фоне наводнения общественные детективы обратили внимание на подозрительно большие объемы воды, которые откачивались из района Малая Страна. Только через десять лет тайна Кларова была официально раскрыта. Документы по "Зданию К 111" были рассекречены, и чехи наконец узнали правду об этой станции, построенной в 1950-х годах и никогда не открытой для посетителей.

Вход на станцию "Кларов", расположенную напротив здания правительства, до сих пор находится под усиленной охраной. Вся территория охвачена системой видеонаблюдения, а полицейские, несущие службу возле соседней Академии Страка, пристально следят за возможными нарушителями.

Журналисты получили возможность сфотографировать станцию лишь несколько лет назад. За ее дверью находится крутая металлическая лестница и грузовой лифт. Станция "Кларов" расположена на глубине 50 метров и спустя много лет в ее подземельях осталось лишь несколько пустых тоннелей.

Лестница к станции "Кларов". Фото: DPP

Тоннель на станции "Кларов". Фото: DPP

