Цю станцію метро у Європі ретельно ховали від радянської влади: чому була засекречена понад 60 років

Будівництво станції "Кларов". Фото: DPP

Ця станція метрополітену у чеській Празі майже шістдесят років мала статус "засекреченої" — вона була однією з найретельніше охоронюваних таємниць комуністичної епохи. Її двері до сьогоднішнього дня так і не відкрилася для відвідувачів. Мова йде про станцію "Кларов" (Klárov).

У 1950-х роках на тлі холодної війни почали будувати метрополітен у Празі. Підготовчі роботи йшли повним ходом, аж поки проєкт не було раптово заморожено за наказом Кремля. Радянська влада вважала більш пріоритетним вирішення нагальніших економічних проблем.

Попередні дослідження знову були відкинуті та відкладені на невизначений термін. Але не всі, одна станція уникла пильної уваги Москви, і це була станція "Кларов". У суворій таємниці Міністерство внутрішніх справ Чехословаччини продовжило будівництво станції.

Роботи розпочалися у 1953 році — уряд скористався тим, що за кількасот метрів звідти одночасно зводили найбільшу у світі статую Сталіна. Це дозволило проєктувальникам непомітно змінити траси трамвайних ліній і уникнути сторонніх "глядачів" на початку робіт.

Читайте також:

Проєкт був засекречений та мав назву "Будівля К 111". Будівництво станції, за різними джерелами було завершено у 1957-1959 роках. Вона розташована на перетині вулиць Набережна Едварда Бенеша та "У Бруських касарен", нижче вілли "Крамарж" — резиденції прем'єр-міністра Чехії — навпроти урядової будівлі в Академії Страка.

Деякі історики припускають, що судячи із локації станція мала стати укриттям для високопоставлених членів комуністичної партії у випадку загострення Холодної війни.

У 1960-х роках знову було порушено питання про будівництво мережі метрополітену в Празі і вже 9 травня 1974 року з великим розмахом було відкрито першу ділянку лінії C між станціями "Соколовська" (нині "Флоренц") та "Качеров".

Перша ділянка лінії А відкрилася чотири роки по тому, а лінія В — у 1985 році. Зрештою, станція "Кларов" так і не була включена до схеми метро, а лінія А зупинялася на станції "Малостранська", яка розташована за кількасот метрів від "Кларов".

Про станцію ніхто не знав аж до масштабної повені на річці Влтаві у 2002 році. Тоді було затоплено водою не лише райони міста, а й щонайменше 16 станцій метро.

На тлі повені громадські детективи звернули увагу на підозріло великі обсяги води, що відкачувалися з району Мала Страна. Лише через десять років таємниця Кларова була офіційно розкрита. Документи щодо "Будівлі К 111" були розсекречені, і чехи нарешті дізналися правду про цю станцію, побудовану в 1950-х роках і ніколи не відкриту для відвідувачів.

Вхід до станції "Кларов", що розташований навпроти будівлі уряду, й досі перебуває під посиленою охороною. Вся територія охоплена системою відеоспостереження, а поліцейські, які несуть службу біля сусідньої Академії Страка, пильно стежать за можливими порушниками.

Журналісти отримали можливість сфотографувати станцію лише кілька років тому. За її дверима знаходиться крута металева сходи та вантажний ліфт. Станція "Кларов" розташована на глибині 50 метрів і через багато років у її підземеллях залишилося лише кілька порожніх тунелів.

Сходи до станції "Кларов". Фото: DPP

Тунель на станції "Кларов". Фото: DPP

Раніше Новини.LIVE розповідали, які станції метро в Києві можуть врятувати життя у випадку ядерної загрози. До списку увійшли 3 найстаріші станції, які будували не лише як транспортний вузол, а й укриття від сильних вибухів на випадок війни.

Також Новини.LIVE писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони. Знаючи такі хитрощі ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

