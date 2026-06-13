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Главная Транспорт Будут ли в Украине платные дороги во время войны: ответ Устенко

Будут ли в Украине платные дороги во время войны: ответ Устенко

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 19:52
Платные дороги в Украине: эксперт объяснил, почему их невозможно построить во время войны
Платные трассы в Украине. Фото: Unsplash, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине не впервые обсуждают внедрение европейского опыта — введение платных дорог. Однако в разгар войны в стране любой проект находится в зоне высокого риска, а найти партнеров для строительства дорог в таком формате практически невозможно.

Об этом в интервью Новини.LIVE Маргарите Стецюк отметил экономист и бывший советник президента Олег Устенко.

Платные дороги в Украине

По словам специалиста, в разгар войны в Украине не сможет заработать ни одна концессия.

В Европе часть дорог будет принадлежать частным инвесторам, которые вкладывают собственные средства в проект и получают прибыль за счет введения платного проезда для водителей.

"Если у тебя страна с высоким уровнем риска, а мы — страна с высоким уровнем риска, потому что у нас идет война. Соответственно, если кто-то вкладывается в подобного рода проекты, их нужно окупить просто за катастрофически короткий срок", — пояснил Устенко.

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Он рассказал, что в европейских странах концессии обычно заключаются на срок около 30 лет и такие соглашения не будут работать в высокорисковых экономиках (где есть риск невозврата средств). То есть инвестор должен "окупить" эти средства в Украине не за 30 лет, как в Европе, а за 10 или даже меньше.

"Соответственно, где-то в Европе кто-то условно платит один доллар за проезд, а здесь ты должен брать три доллара, потому что тебе же нужно быстро это окупить. И тогда возникнет вопрос: а кто-то будет тогда ездить за эти деньги?", — подчеркнул экономист.

Однако украинское правительство якобы сейчас работает над альтернативой, которая смогла бы эффективно заработать даже в разгар войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что
Польша рассматривает проект по строительству платной трассы по территории Украины от Краковеца до Львова. Она должна стать продолжением автомагистрали А4 в Польше, которая заканчивается на пограничном переходе "Корчова-Краковец".

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Польша начнут обмениваться таможенными данными. Ожидается, что это позволит ускорить движение некоторых видов транспорта через границу и сократить очереди. Кроме того, будет расширен совместный контроль на пунктах пропуска.

дороги транспорт авто
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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