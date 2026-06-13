Платні дороги в Україні: експерт пояснив, чому їх нереально побудувати під час війни

Платні траси в Україні. Фото: Unsplash, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні не вперше обговорюють запровадження європейського досвіду — встановлення платних доріг. Проте у розпал війни в країні будь-який проєкт є в зоні високого ризику, знайти партнерів для будівництва доріг.у такому форматі майже нереально.

Про це зазначив у інтервʼю Новини.LIVE Маргариті Стецюк економіст та колишній радник президента Олег Устенко.

Платні дороги в Україні

За словами фахівця, у розпал війни в Україні не зможе запрацювати жодна концесія.

У Європі частину доріг будуть приватні інвестори, які вкладають власні кошти в проєкт і отримують прибуток за рахунок запровадження платного проїзду для водіїв.

"Якщо в тебе країна з високим рівнем ризику, а ми країна з високим рівнем ризика, бо в нас йде війна. Відповідно, якщо хтось вкладається в подібного роду проєкти, їх треба відбити просто за катастрофічно швидкий термін часу", — пояснив Устенко.

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Він розповів, що в європейських країнах концесії зазвичай укладаються на термін близько 30 років і такі угоди не будуть працювати в високоризикових економіках (де є ризик неповернення фінансів). Тобто інвестор має "відбити" ці кошти в Україні не за 30 років,як у Європі, а за 10 чи навіть менше.

"Відповідно, десь в Європі хтось умовно платить один долар за проїзд, а тут ти повинен брати три долари, бо тобі ж треба швидко це відбивати. І тоді виникне питання, а хтось буде тоді їздити за ці гроші?", — підкреслив економіст.

Проте український уряд начебто зараз працює над альтернативою, яка змогла б ефективно запрацювати навіть у розпал війни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що

Польща розглядає проєкт з побудови платної траси по території України від Краковця до Львова. Вона має стати продовженням автомагістралі А4 в Польщі, яка закінчується на прикордонному переході "Корчова-Краківець".

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Польща почнуть обмінюватися митними даними. Очікується, що це дозволить пришвидшити рух деяких видів транспорту через кордон та зменшити черги. Крім того, буде розширений спільний контроль на пунктах пропуску.