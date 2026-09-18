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Главная Транспорт Бортпроводница показала, чем питается экипаж во время полёта

Бортпроводница показала, чем питается экипаж во время полёта

Ua ru
18 сентября 2026 10:33
Путешествие на самолете: чем питаются бортпроводники
Меню в самолетах SkyUp. Фото: SkyUp.

Работа экипажа самолета не только ответственная, но и довольно изнурительная — пилоты находятся в постоянном напряжении, а стюардессы отрабатывают многочасовые смены на ногах. Чтобы сохранять силы, работники авиации должны правильно питаться.

Стюардесса украинской авиакомпании SkyUp zinachkaaa в соцсети TikTok рассказала, чем питаются бортпроводники в полете, передает Новини.LIVE.

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Меню бортпроводников

Стюардесса показала, чем питается во время одной из своих командировок. Она рассказала, что на каждый перелет у них есть горячая кассета со сбалансированной едой.

По её словам, меню может меняться в зависимости от маршрута и времени рейса. Из белковых продуктов в контейнерах чаще всего бывает курица или говядина.

Если вылет очень ранний, бортпроводникам обязательно кладут завтрак. Кроме того, каждый раз на борт загружаются ланч-боксы с легкими закусками. Также для экипажа отдельно предусмотрены вода, кофе, чай и соки.

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Стюардесса показала один из своих приёмов пищи — запечённая курица, макароны и овощи. В качестве закуски подали бутерброд, сладости, соус, овощи и фрукты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пилоты отдыхают во время длительных полётов. Им действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. Однако при этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.

Также Новини.LIVE писали о самых дешевых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый преодоленный километр на одно место. В рейтинг попали популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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