Подорож літаком: чим харчуються бортпровідники

Меню в літаках SkyUp. Фото: SkyUp.

Робота екіпажу літака не лише відповідальна, а й доволі виснажлива — пілоти знаходяться у постійному напруженні, а стюардеси відпрацьовують багатогодинні зміни на ногах. Щоб зберігати сили, працівники авіації мають належним чином харчуватися.

Бортпровідниця української авіакомпанії SkyUp zinachkaaa в соцмережі TikTok розповіла, чим харчуються бортпровідники у повітрі, передає Новини.LIVE.

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Меню бортпровідників

Стюардеса показала, чим харчується під час одного зі своїх відряджень. Вона розповіла, що на кожен переліт у них є гаряча касалетка зі збалансованою їжею.

За її словами, меню може змінюватись залежно від маршруту та часу рейсу. Із білкових продуктів у контейнерах найчастіше курка чи яловичина.

Якщо виліт дуже ранній, бортпровідникам обов'язково кладуть сніданок. Крім того, кожного разу на борт завантажуються ланчбокси з легкими закусками. Також для екіпажа окремо передбачена вода, кава, чай та соки.

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Стюардеса показала один зі своїх прийомів їжі — запечена курка, макарони та овочі. Як закуску поклали бутерброд, солоденьке, соус, овочі та фрукти.

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