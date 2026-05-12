Бортовая сигнализация в метро: что означают разные цвета лампы

Бортовые лампы на вагоне метро. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Киевский метрополитен каждый день доставляет по делам по городу тысячи пассажиров. Мало кто замечает мелочи, которые помогают машинистам качественно выполнять свою работу. Один из важных сигнализаторов является бортовая лампа.

Какую функцию она выполняет рассказал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.

Для чего на поездах метро устанавливают бортовые лампы

Машинист объяснил, что белый цвет на лампе сигнализирует, что в поезде открыты все двери в вагонах. Если после закрытия дверей она все еще продолжает гореть, это указывает на то, что хотя бы одна дверная створка до сих пор остается открытой.

Желтый цвет бортовой лампы указывает на то, что в поезде сработали пневматические тормоза.

"Если лампа продолжает гореть желтым — значит именно на этом вагоне они не отпущены", - рассказал машинист.

Читайте также:

Зеленая же лампа сигнализирует о срабатывании защиты на вагоне или на всем поезде. Это указывает неисправность цепей питания на ход или тормоз. Бортовая сигнализация так же продублирована в кабине управления машиниста.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какая станция метро в Киеве была переименована за ночь до ее открытия. Мастера должны были срочно менять таблички. На приглашениях вынужденно вручную зарисовывали название "Щербаковская".

Также Новини.LIVE писали об одной из запланированных станций желтой ветки метро в Киеве. Станция "Подольская" будет расположена на Подоле между станциями "Глубочицкая" и "Судостроительная". Она будет иметь переход на станцию "Тараса Шевченко".