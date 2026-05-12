Бортовая лампа на вагоне в метро: для чего ее устанавливают

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 07:32
Бортовая сигнализация в метро: что означают разные цвета лампы
Бортовые лампы на вагоне метро. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Киевский метрополитен каждый день доставляет по делам по городу тысячи пассажиров. Мало кто замечает мелочи, которые помогают машинистам качественно выполнять свою работу. Один из важных сигнализаторов является бортовая лампа.

Какую функцию она выполняет рассказал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.

Для чего на поездах метро устанавливают бортовые лампы

Машинист объяснил, что белый цвет на лампе сигнализирует, что в поезде открыты все двери в вагонах. Если после закрытия дверей она все еще продолжает гореть, это указывает на то, что хотя бы одна дверная створка до сих пор остается открытой.

Желтый цвет бортовой лампы указывает на то, что в поезде сработали пневматические тормоза.

"Если лампа продолжает гореть желтым — значит именно на этом вагоне они не отпущены", - рассказал машинист.

Зеленая же лампа сигнализирует о срабатывании защиты на вагоне или на всем поезде. Это указывает неисправность цепей питания на ход или тормоз. Бортовая сигнализация так же продублирована в кабине управления машиниста.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
