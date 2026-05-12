Бортова сигналізація в метро: що означають різні кольори лампи

Київський метрополітен кожного дня доставляє у справах по місту тисячі пасажирів. Мало хто помічає дрібнички, які допомагають машиністам якісно виконувати свою роботу. Один із важливих сигналізаторів є бортова лампа.

Яку функцію вона виконує розповів досвідчений машиніст dmitrij.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.

Для чого на потягах метро встановлюють бортові лампи

Машиніст пояснив, що білий колір на лампі сигналізує, що у потязі відкрити всі двері у вагонах. Якщо після закриття дверей вона все ще продовжує горіти, це вказує на те, що хоча б одна дверна стулка досі залишається відкрито.

Жовтий колір бортової лампи вказує на те, що в потязі спрацювали пневматичні гальма.

"Якщо лампа продовжує горіти жовтим — значить саме на цьому вагоні вони не відпущені", — розповів машиніст.

Зелена ж лампа сигналізує про спрацювання захисту на вагоні чи на всьому потязі. Це вказує несправність ланцюгів живлення на хід або гальмо. Бортова сигналізація так само продубльована в кабіні керування машиніста.

