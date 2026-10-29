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Главная Транспорт Больной пассажир в поезде УЗ: можно ли пересадить его в другое купе

Больной пассажир в поезде УЗ: можно ли пересадить его в другое купе

Ua ru
29 октября 2026 10:36
Путешествие на УЗ: что делать пассажиру, если сосед по купе простудился
Купе в поезде УЗ. Фото: Новости.LIVE.

Осень — это не только время ярких красок и сезон сбора грибов. Именно в это время года из-за прохладной погоды и других факторов украинцы начинают болеть чаще. Однако далеко не все откладывают свои дела и остаются дома. В частности, часть пассажиров Укрзализныци, несмотря на болезнь, не сдают свои билеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Больной пассажир в поезде

Одна из пассажирок пожаловалась, что была вынуждена ехать с больным подростком и его опекуном 12 часов в маленьком замкнутом пространстве, в надежде не заболеть. У парня была температура и сильный кашель, а его мать не позволяла открыть окно в купе.

Девушка не стала вызывать проводника и не хотела ссориться. Она поинтересовалась у перевозчика, должен ли проводник или сотрудник вокзала измерять температуру.

В Укрзализныце порекомендовали в подобных случаях обращаться к проводнику вагона. Он должен помочь найти решение и создать более комфортные условия для всех пассажиров.

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Мнения других пользователей сети разделились. В частности, некоторые считают, что человек с симптомами заболевания должен находиться в купе в маске, если хотя бы кто-то из соседей на этом настаивает.

Однако, по мнению одного из пассажиров, Укрзализныця не имеет никакого отношения к проверке состояния здоровья. По его словам, заболеть можно за 3 дня до поездки, а приобрести билет на поезд едва ли удастся в момент покупки за 20 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние работы пожаловалась одна из пассажирок рейса "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныца может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Кроме того, в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Укрзализныця путешествие болезнь поезда туризм
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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