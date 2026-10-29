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Головна Транспорт Хворий пасажир у потязі УЗ: чи можуть пересадити у інше купе

Хворий пасажир у потязі УЗ: чи можуть пересадити у інше купе

Ua ru
29 жовтня 2026 10:36
Подорож УЗ: що робити пасажиру якщо сусід у купе хворий застудою
Купе в потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Осінь — не лише час яскравих барв та сезон збирання грибів. Саме в цю пору року через прохолодну погоду та інші фактори українці починають хворіти частіше. Проте далеко не всі відкладають свої справи та залишаються вдома. Зокрема, частина пасажирів Укрзалізниці, попри хворобу не здають свої квитки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads

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Хворий пасажир у потязі

Одна з пасажирок поскаржилася, що була вимушена їхати з хворим підлітком та його опікуном 12 годин в маленькому замкнутому просторі, в надії не захворіти. Хлопець був із температурою і диким кашлем, а його матір не давала відкрити вікно у купе.

Дівчина не стала викликати провідники та не хотіла сваритись. Вона поцікавилась у перевізника, чи має провідник чи працівник вокзалу міряти температуру.

В Укрзалізниці порекомендували в подібних випадках звертатися до провідника вагона. Він має допомогти знайти рішення та створити комфортніші умови для всіх пасажирів.

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Думки інших користувачів мережі розділилися. Зокрема, дехто вважає, що людина із симптомами захворювання має знаходитись у межах купе у масці, якщо хоч хтось із сусідів на цьому наполягає.

Проте на думку одного з пасажирів, УЗ не має ніякого відношення до перевірки стану здоров'я. За його словами, захворіти можна за 3 дні до поїздки, а придбати квиток на потяг ледве вдасться в момент покупки за 20 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Укрзалізниця подорож хвороба поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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