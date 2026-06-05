Самое запутанное метро мира: в какой стране находится и чем уникально

Пассажиры ждут поезд в метро Нью-йорка. Фото: MTAtrain

Пассажирам, которые нечасто ездят в подземке иногда бывает трудно сориентироваться в схемах столичного метро. Однако самой сложной и запутанной транспортной сетью в мире считается именно подземка Нью-Йорка. Оно насчитывает аж 472 станций и 27 пересекающихся линий.

Об этом пишет Railway Technology передает Новини.LIVE.

Чем уникально метро в Нью-Йорке

Отмечается, что метро в Нью-Йорке сначала строили три отдельные компании и поэтому официальной карты не существовало вплоть до 1940 года (оно было построено еще в 1904 году), пока они не объединились под эгидой Нью-Йоркского совета по вопросам транспорта.

В отличие от других транспортных систем, где поезда курсируют только по одному типу маршрута, поезда Нью-Йорка постоянно меняют режим движения. Местный поезд может превратиться в экспресс или наоборот, в зависимости от времени суток.

На одних и тех же путях часто курсируют несколько разных линий. Если вам надо добраться на желтую линию — вы можете случайно сесть на совсем другой поезд, который издалека выглядит так же.

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В частности, в Нью-Йорке на тех же самых путях могут курсировать поезда A, C, E или N, Q, R, W. Поэтому пассажирам важно смотреть не только на цвет поезда, но и обращать внимание на цифры и буквы.

Кроме того, в метро Нью-Йорка огромное количество комбинаций маршрутов — более 160 возможных сочетаний.

Станции похожи на настоящие лабиринты. В частности, переходы Times Square-42nd Street или Grand Central-42nd Street имеют десятки платформ и выходов.

Карта метро Нью-Йорка. Фото: nycsubway.org

Ранее Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE писали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.