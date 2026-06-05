Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Более 400 станций: в какой подземке мира проще всего потеряться

Более 400 станций: в какой подземке мира проще всего потеряться

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 07:32
Самое запутанное метро мира: в какой стране находится и чем уникально
Пассажиры ждут поезд в метро Нью-йорка. Фото: MTAtrain

Пассажирам, которые нечасто ездят в подземке иногда бывает трудно сориентироваться в схемах столичного метро. Однако самой сложной и запутанной транспортной сетью в мире считается именно подземка Нью-Йорка. Оно насчитывает аж 472 станций и 27 пересекающихся линий.

Об этом пишет Railway Technology передает Новини.LIVE.

Чем уникально метро в Нью-Йорке

Отмечается, что метро в Нью-Йорке сначала строили три отдельные компании и поэтому официальной карты не существовало вплоть до 1940 года (оно было построено еще в 1904 году), пока они не объединились под эгидой Нью-Йоркского совета по вопросам транспорта.

В отличие от других транспортных систем, где поезда курсируют только по одному типу маршрута, поезда Нью-Йорка постоянно меняют режим движения. Местный поезд может превратиться в экспресс или наоборот, в зависимости от времени суток.

На одних и тех же путях часто курсируют несколько разных линий. Если вам надо добраться на желтую линию — вы можете случайно сесть на совсем другой поезд, который издалека выглядит так же.

Читайте также:

В частности, в Нью-Йорке на тех же самых путях могут курсировать поезда A, C, E или N, Q, R, W. Поэтому пассажирам важно смотреть не только на цвет поезда, но и обращать внимание на цифры и буквы.

Кроме того, в метро Нью-Йорка огромное количество комбинаций маршрутов — более 160 возможных сочетаний.

Станции похожи на настоящие лабиринты. В частности, переходы Times Square-42nd Street или Grand Central-42nd Street имеют десятки платформ и выходов.

- фото 1
Карта метро Нью-Йорка. Фото: nycsubway.org

Ранее Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE писали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.

США метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации