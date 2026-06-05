Найзаплутаніше метро світу: в якій країні знаходиться та чим унікальне

Пасажири чекають потяг в метро Нью-йОРКА. Фото: MTAtrain

Пасажирам, які нечасто їздять у підземці інколи буває важко зорієнтуватися у схемах столичного метро. Проте найскладнішою та найзаплутанішою транспортною мережею у світі вважається саме підземка Нью-Йорка. Воно нараховує аж 472 станцій та 27 ліній, що перетинаються.

Про це пише Railway Technology передає Новини.LIVE.

Чим унікальне метро в Нью-Йорку

Зазначається, що метро в Нью-Йорку спочатку будували три окремі компанії і через це офіційної карти не існувало аж до 1940 року (воно було побудовано ще в 1904 році), допоки вони не об’єдналися під егідою Нью-Йоркської ради з питань транспорту.

На відміну від інших транспортних систем, де поїзди курсують лише одним типом маршруту, поїзди Нью-Йорка постійно змінюють режим руху. Місцевий поїзд може перетворитися на експрес або навпаки, залежно від часу доби.

На одних і тих самих коліях часто курсують кілька різних ліній. Якщо вам треба дістатися на жовту лінію — ви можете випадково сісти на зовсім інший поїзд, який здалеку виглядає так само.

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Зокрема, у Нью-Йорку на тих же самих коліях можуть курсувати потяги A, C, E або N, Q, R, W. Тому пасажирам важливо дивитися не лише на колір потяга, а й звертати увагу на цифри та букви.

Крім того, в метро Нью-Йорка величезна кількість комбінацій маршрутів — понад 160 можливих сполучень.

Станції схожі на справжні лабіринти. Зокрема, переходи Times Square–42nd Street або Grand Central–42nd Street мають десятки платформ та виходів.

Карта метро Нью-Йорка. Фото: nycsubway.org

Раніше Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Також Новини.LIVE писали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.