Найзаплутаніше метро світу: в якій країні знаходиться та чим унікальне

Понад 400 станцій: в якій підземці світу найпростіше загубитися
Пасажирам, які нечасто їздять у підземці інколи буває важко зорієнтуватися у схемах столичного метро. Проте найскладнішою та найзаплутанішою транспортною мережею у світі вважається саме підземка Нью-Йорка. Воно нараховує аж 472 станцій та 27 ліній, що перетинаються.
Про це пише Railway Technology передає Новини.LIVE.
Чим унікальне метро в Нью-Йорку
Зазначається, що метро в Нью-Йорку спочатку будували три окремі компанії і через це офіційної карти не існувало аж до 1940 року (воно було побудовано ще в 1904 році), допоки вони не об’єдналися під егідою Нью-Йоркської ради з питань транспорту.
На відміну від інших транспортних систем, де поїзди курсують лише одним типом маршруту, поїзди Нью-Йорка постійно змінюють режим руху. Місцевий поїзд може перетворитися на експрес або навпаки, залежно від часу доби.
На одних і тих самих коліях часто курсують кілька різних ліній. Якщо вам треба дістатися на жовту лінію — ви можете випадково сісти на зовсім інший поїзд, який здалеку виглядає так само.
Зокрема, у Нью-Йорку на тих же самих коліях можуть курсувати потяги A, C, E або N, Q, R, W. Тому пасажирам важливо дивитися не лише на колір потяга, а й звертати увагу на цифри та букви.
Крім того, в метро Нью-Йорка величезна кількість комбінацій маршрутів — понад 160 можливих сполучень.
Станції схожі на справжні лабіринти. Зокрема, переходи Times Square–42nd Street або Grand Central–42nd Street мають десятки платформ та виходів.
Раніше Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.
Також Новини.LIVE писали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.