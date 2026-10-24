easyJet предлагает скидку родителям: как воспользоваться предложением

Самолет easyJet в полете. Фото: easyJet

Компания easyJet отныне предоставляет родителям возможность получить возмещение стоимости первого паспорта их ребенка (в Великобритании). Пассажирам достаточно забронировать отдых с easyJet и воспользоваться промокодом. Из стоимости полета будет вычтено 66,60 фунтов (примерно 4 000 гривен).

Об этом пишет The Sun, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

easyJet предоставляет компенсацию родителям

Первое путешествие младенца — знаковое событие для семьи. Обычно, когда британцы подают заявку на получение паспорта для младенца онлайн, это стоит 66,60 фунтов стерлингов, а подача бумажной заявки по почте увеличивает стоимость до 80 фунтов стерлингов.

Однако в случае с этой авиакомпанией эти расходы будет покрывать easyJet, когда семьи будут бронировать свой следующий отдых.

Чтобы получить дополнительную скидку, при бронировании воспользуйтесь промокодом FIRSTPASSPORT.

Читайте также:

По условиям предложения авиаперевозчика скидку получают родители детей в возрасте до двух лет (возраст на момент поездки). При этом компания не установила минимальную сумму расходов на отдых.

Путешественникам стоит поторопиться, ведь акция заканчивается 26 ноября в 23:00.

"Путешествия обладают уникальной способностью сближать семьи, а первые каникулы малыша часто становятся одним из тех моментов, которые родители помнят годами", — отметила директор по работе с клиентами easyJet holidays Стюарт Райт.

Она добавила, что, оплачивая стоимость первого паспорта малыша, компания помогает большему количеству семей начать создавать эти воспоминания чуть раньше.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Таиланде могут ввести выездной сбор для всех пассажиров авиарейсов, который обойдется украинцам примерно в 1 000 гривен. Его будут взимать при покупке авиабилета. За неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.

Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.