easyJet предлагает скидку родителям: как воспользоваться предложением

Более 4 000 грн: easyJet предложила родителям неожиданный бонус
Компания easyJet отныне предоставляет родителям возможность получить возмещение стоимости первого паспорта их ребенка (в Великобритании). Пассажирам достаточно забронировать отдых с easyJet и воспользоваться промокодом. Из стоимости полета будет вычтено 66,60 фунтов (примерно 4 000 гривен).
Об этом пишет The Sun, сообщает Новини.LIVE.
easyJet предоставляет компенсацию родителям
Первое путешествие младенца — знаковое событие для семьи. Обычно, когда британцы подают заявку на получение паспорта для младенца онлайн, это стоит 66,60 фунтов стерлингов, а подача бумажной заявки по почте увеличивает стоимость до 80 фунтов стерлингов.
Однако в случае с этой авиакомпанией эти расходы будет покрывать easyJet, когда семьи будут бронировать свой следующий отдых.
Чтобы получить дополнительную скидку, при бронировании воспользуйтесь промокодом FIRSTPASSPORT.
По условиям предложения авиаперевозчика скидку получают родители детей в возрасте до двух лет (возраст на момент поездки). При этом компания не установила минимальную сумму расходов на отдых.
Путешественникам стоит поторопиться, ведь акция заканчивается 26 ноября в 23:00.
"Путешествия обладают уникальной способностью сближать семьи, а первые каникулы малыша часто становятся одним из тех моментов, которые родители помнят годами", — отметила директор по работе с клиентами easyJet holidays Стюарт Райт.
Она добавила, что, оплачивая стоимость первого паспорта малыша, компания помогает большему количеству семей начать создавать эти воспоминания чуть раньше.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Таиланде могут ввести выездной сбор для всех пассажиров авиарейсов, который обойдется украинцам примерно в 1 000 гривен. Его будут взимать при покупке авиабилета. За неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.
Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.