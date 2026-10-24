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Головна Транспорт Понад 4 000 грн: easyJet запропонувала батькам несподіваний бонус

Понад 4 000 грн: easyJet запропонувала батькам несподіваний бонус

Ua ru
24 жовтня 2026 10:33
easyJet дарує знижку батькам: як скористатися пропозицією
Літак easyJet в польоті. Фото: easyJet

Компанія easyJet відтепер надає батькам можливість отримати відшкодування вартості першого паспорта їхньої дитини (у Британії). Пасажирам достатньо забронювати відпочинок з easyJet та скористатися промокодом. Із вартості польоту буде вирахувано 66,60 фунтів (орієнтовно 4 000 гривень).

Про це пише The Sun, повідомляє Новини.LIVE.

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easyJet надає компенсацію батькам

Перша подорож немовляти є знаковою подією для сім’ї. Зазвичай, коли британці подають заявку на отримання паспорта для немовляти онлайн, це коштує 66,60 фунтів стерлінгів, а подання паперової заявки поштою збільшує вартість до 80 фунтів стерлінгів.

Однак у випадку з цією авіакомпанією ці витрати покриватиме easyJet, коли сім’ї бронюватимуть свій наступний відпочинок.

Щоб отримати додаткову знижку, під час бронювання скористайтеся промокодом FIRSTPASSPORT.

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За умовами пропозиції авіаперевізника, знижку отримують батьки дітей віком до двох років (вік на момент поїздки). При цьому компанія не встановила мінімальну суму витрат на відпочинок.

Мандрівникам варто поспішити, адже акція закінчується 26 листопада о 23:00.

 "Подорожі мають унікальну здатність зближувати сім’ї, а перші канікули малюка часто стають одним із тих моментів, які батьки пам’ятають роками", — зазначила директор з роботи з клієнтами easyJet holidays Стюарт Райт.

Вона додала, що оплачуючи вартість першого паспорта малюка, компанія допомагає більшій кількості сімей почати створювати ці спогади трохи раніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Таїланді можуть ввести виїзний збір для всіх пасажирів авіарейсів, який буде обходитись українцям орієнтовно у 1 000 гривень. Його стягуватимуть під придбання авіаквитка. За несплату передбачено штраф у розмірі 2 000 батів.

Також Новини.LIVE писали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.

авіарейси літак подорож Європа туризм
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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