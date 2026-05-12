Lumo запускает новый поезд: цены на билеты и маршрут

Пассажирка путешествует на новом поезде Lumo.

Железнодорожный оператор Lumo в конце весны запустит новый поезд. Он соединит Британию и Шотландию. Lumo может стать достойным конкурентом государственному перевозчику Avanti West Coast, ведь предлагает доступные цены на билеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Новый рейс Lumo

Отмечается, что Lumo 25 мая запустит новый рейс из Стирлинга в центральной Шотландии в столицу Англии Лондон.

Первый поезд отправится из Стирлинга в 8:50, а вернется — в 16:36. Билеты в одну сторону стоят 40 евро (примерно 2 100 гривен). Доступен только стандартный класс.

Поезд также будет останавливаться на трех шотландских станциях — Ларберт, Гринфолдс и Виффлет — куда раньше не курсировали прямые поезда из Лондона.

Новый рейс будет пролегать и через британские города Карлайл, Престон, Крю, Нунитон и Милтон-Кейнс-Сентрал.

Новый железнодорожный маршрут Лондон-Шотландия призван поощрить пассажиров перейти с автомобильных и авиаперевозок на железнодорожные из-за доступных тарифов.

На новом будут курсировать поезда в фирменных синих цветах Lumo, которые обеспечат пассажирам современный качественный сервис.

